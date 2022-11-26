越南電視台邀辣妹論世足 被罵貶損女性後停播

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（中央社記者陳家倫河內26日專電）國營越南電視台為世足賽開闢節目，邀請年輕女性穿低胸、迷你裙評論比賽。有些人認為這些女孩徒有外表、言談膚淺，根本是在貶損女性。招致批評後，辣妹論世足的單元已停播。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，由於網友對「辣妹論世足」的批評持續湧入，自11月24日起，越南電視台（VTV）已取消這一單元，轉而邀請其他專家來開講。

2022卡達世界盃足球賽11月20日開踢，VTV為此開闢一個體育評論節目，邀請32名年輕女性分別代表參賽的32隊上通告。每個女孩在節目中都穿低胸緊身運動衣、迷你裙，並回答一些與賽事有關的簡單題目。

在這一單元停播前，當時一天有4場比賽共計8隊出賽，當集就會安排8名辣妹分成兩隊對抗。辣妹首先要回答主持人提問，然後兩隊辣妹代表會開始互嗆，說明所代表球隊的優勢，包括有哪個球星、成績等。

只是「辣妹論世足」的單元引來網友批評，網友認為這些女孩只會講「阿根廷加油」、「卡達加油」這種簡單的辭彙，且評論缺乏足球專業，不只把球隊隊伍搞錯，有時候還會說一些與比賽無關的事情。

許多越南民眾在社群媒體上對VTV表示不悅，認為讓女性對足球胡說八道，這樣一來會貶低女性價值，並讓女性被嘲笑。越南性別平等組織（VOGE）在臉書（Facebook）貼文表示，VTV利用女性來取悅觀看節目的男性閱聽人。

在阿姆斯特丹應用科技大學任教和研究多元文化管理的副教授阮芳梅（Nguyen Phuong Mai）透過臉書直指，邀請欠缺足球知識的辣妹評論世足賽，是將女性視為點綴足球賽事和吸引男性的元素。

阮芳梅貼文發布後吸引近7萬名臉書用戶按讚與5000多則留言。有網友表示：「感謝VTV聆聽觀眾的意見，至少這一評論節目不再被那些虛有其表的女孩占滿畫面。」

阮芳梅建議，VTV可以考慮邀請越南女足選手代替辣妹，這樣一來足球評論節目既文明又有意義，一邊肯定女足選手的才華，又可以為打破女性和體育的刻板印象做出貢獻，並激勵小女孩追求自己的熱情和愛好。

她認為，這樣才不會在無意中把女性的美當成裝飾品來吸引男性，也能間接粉碎女性要具備性魅力才能吸引男性的這種輕視男人的觀點，並能避免網友湧入低俗留言、性騷擾與侵犯辣妹隱私的情況。

但也有人持不同看法，署名阮文海（Nguyen Van Hai）的網友表示，連專業的評論員也會一直說錯。「觀眾要VTV這樣、那樣，足球是專業與娛樂兼具的運動，摻雜娛樂成分並沒有錯，又不是在選道德楷模。」（編輯：黃自強）1111126