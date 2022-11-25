巴西理查利森差點無緣世足賽 笑談率隊贏球美夢成真

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（中央社杜哈25日綜合外電報導）一度擔心自己將因傷無緣世界盃的巴西好手理查利森，在對塞爾維亞之戰獨進兩球，率隊2比0拿下勝利，賽後他表示，這是「美夢成真」。

2022年卡達世界盃足球賽小組賽，巴西對塞爾維亞一役的下半場，理查利森（Richarlison）「梅開二度」 幫助巴西獲勝後，告訴巴西媒體說：「兒時的美夢成真了。」

「我們踢得很好，尤其是在下半場，當我們的對手開始感到疲憊，情況就被我們掌握了。」

比賽進行到下半場，小維尼修斯（Vinicius Jr.）一次射門被對方撲出，理查利森在比賽62分鐘輕鬆將球補進，讓巴西1比0領先。

比賽進行到第73分鐘時，小維尼修斯一次傳中，理查利森將球掌控住後，以一記近似倒掛金鉤的勁射，將球踢進球門，巴西以2比0擴大領先，最終以兩球勝出。

25歲的理查利森10月中在英超的比賽，因小腿受傷退場，當時有人就擔心他可能因此無法入選巴西隊。

理查利森說：「4週前，我哭了，我不知道自己能否踢世界盃。去接受檢查那天，是我生命中最漫長的一天，因為我躺在擔架上，等待結果出爐。」

「醫生來來去去，我只能焦急的等著。」

「能參加世界盃，讓我為了康復所做的一切都值得了。1天3次（復健），我是下定了決心要踢世界盃。」

巴西接下來將在29日凌晨對上瑞士。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111125