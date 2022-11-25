世界盃伊朗傷停補時突破僵局 2比0擊敗威爾斯

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伊朗25日在世界盃足球賽傷停補時階段，靠著切什米（左）禁區外的神來一腳，替球隊突破僵局。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北25日電）傷停補時結束前最後階段，伊朗靠著切什米禁區外的神來一腳，替球隊突破僵局，3分鐘後雷札伊安再進1球，助伊朗在世界盃足球賽小組賽第2戰以2比0擊敗威爾斯，保住晉級生機。

2022卡達世界盃足球賽，今晚開始進行小組賽第2輪賽事，由B組的伊朗與威爾斯打頭陣，小組賽首役伊朗以2比6慘敗英格蘭，加上威爾斯又和美國打平，倘若今天再輸，伊朗將成為本屆世界盃首支被淘汰出局的球隊。

背水一戰的伊朗，今天全場狂轟猛炸，始終無法攻破對手大門，在第86分鐘，伊朗逮到攻守轉換機會，讓塔雷米（Mehdi Taremi）偷襲快攻，威爾斯門將亨尼西（Wayne Hennessey）果斷出擊，卻和對手撞在一起，並領到紅牌罰退，亨尼西也成為本屆世界盃第一個領到紅牌的球員。

這一波進攻伊朗雖無功而返，卻讓威爾斯少了一人，比賽傷停補時階段，伊朗後衛切什米（Roozbeh Cheshmi）在禁區外直接起腳、也成功撬開對手大門，替伊朗攻進價值連城的第1分。

誰也沒料到，切什米的進球只是開端，短短3分鐘後，雷札伊安（Ramin Rezaeian）又在對方門前逮到機會，再次把球送入對方門內，也替比賽劃下句點。

威爾斯今天戲劇化落敗，隊史相隔64年的世界盃首勝還得再等等，他們上一回在世界盃贏球，已是1958年瑞典世界盃，當時他們曾以2比1擊敗匈牙利。

伊朗今天不僅在本屆世界盃勝場開胡，也保住晉級希望，他們下一場比賽將於台灣時間11月30日凌晨3時，遭遇冤家美國；而威爾斯在同一時間，則要強碰自家人英格蘭。（編輯：陳政偉）1111125