更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
賽事焦點
新聞專題
賽事焦點2/45
首頁 / 運動

世界盃伊朗傷停補時突破僵局 2比0擊敗威爾斯

2022/11/25 20:10（11/25 20:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
伊朗25日在世界盃足球賽傷停補時階段，靠著切什米（左）禁區外的神來一腳，替球隊突破僵局。（美聯社）
伊朗25日在世界盃足球賽傷停補時階段，靠著切什米（左）禁區外的神來一腳，替球隊突破僵局。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北25日電）傷停補時結束前最後階段，伊朗靠著切什米禁區外的神來一腳，替球隊突破僵局，3分鐘後雷札伊安再進1球，助伊朗在世界盃足球賽小組賽第2戰以2比0擊敗威爾斯，保住晉級生機。

2022卡達世界盃足球賽，今晚開始進行小組賽第2輪賽事，由B組的伊朗與威爾斯打頭陣，小組賽首役伊朗以2比6慘敗英格蘭，加上威爾斯又和美國打平，倘若今天再輸，伊朗將成為本屆世界盃首支被淘汰出局的球隊。

背水一戰的伊朗，今天全場狂轟猛炸，始終無法攻破對手大門，在第86分鐘，伊朗逮到攻守轉換機會，讓塔雷米（Mehdi Taremi）偷襲快攻，威爾斯門將亨尼西（Wayne Hennessey）果斷出擊，卻和對手撞在一起，並領到紅牌罰退，亨尼西也成為本屆世界盃第一個領到紅牌的球員。

這一波進攻伊朗雖無功而返，卻讓威爾斯少了一人，比賽傷停補時階段，伊朗後衛切什米（Roozbeh Cheshmi）在禁區外直接起腳、也成功撬開對手大門，替伊朗攻進價值連城的第1分。

誰也沒料到，切什米的進球只是開端，短短3分鐘後，雷札伊安（Ramin Rezaeian）又在對方門前逮到機會，再次把球送入對方門內，也替比賽劃下句點。

威爾斯今天戲劇化落敗，隊史相隔64年的世界盃首勝還得再等等，他們上一回在世界盃贏球，已是1958年瑞典世界盃，當時他們曾以2比1擊敗匈牙利。

伊朗今天不僅在本屆世界盃勝場開胡，也保住晉級希望，他們下一場比賽將於台灣時間11月30日凌晨3時，遭遇冤家美國；而威爾斯在同一時間，則要強碰自家人英格蘭。（編輯：陳政偉）1111125

伊朗球員賽後歡呼慶祝拿下小組賽首勝。（美聯社）
伊朗球員賽後歡呼慶祝拿下小組賽首勝。（美聯社）
#世足
#伊朗
#威爾斯
延伸閱讀
英格蘭世足賽首戰獲勝 球評：伊朗進2球不容易伊朗世足球員疑被施壓不再拒唱國歌 女權旗幟被沒收世足戰前聲援抗議者 伊朗隊長：我國人民不快樂世界盃足球賽美國威爾斯踢和 B組戰況陷膠著
威爾斯
世界盃英格蘭將大戰美國拚晉級 凱恩可望出賽美世足賽人氣升溫 舊金山球迷期待下屆主場觀賽
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世界盃英格蘭將大戰美國拚晉級 凱恩可望出賽