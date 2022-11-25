更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
賽事焦點
新聞專題
賽事焦點3/48
首頁 / 運動

世足賽卡達踢進隊史首球仍不敵塞內加爾 吞2連敗陷淘汰邊緣

2022/11/25 23:04（11/26 00:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
卡達球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。（美聯社）
卡達球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北25日電）卡達今晚終於迎來隊史在世界盃的首顆進球，可惜卻無法享受贏球後的喜悅，今天他們再以1比3不敵塞內加爾，在世界盃A組苦吞2連敗，球隊也陷入淘汰邊緣。

2022卡達世界盃足球賽，今晚起進行小組賽第2輪賽事，賽前雙雙各背負一敗的卡達與塞內加爾正面交鋒，在開賽第41分鐘，塞內加爾從左路傳中，卡達後衛嘗試解危，企圖把球掃出禁區，不料距離沒有抓準，讓塞內加爾前鋒迪亞（Boulaye Dia）跟上後起腳勁射，成功攻破對手大門。

取得領先的塞內加爾攻勢不斷，在下半場開賽短短3分鐘，靠著角球開到禁區，迪德希歐（Famara Diedhiou）將球頂往反向的左側破門，而他以29歲又345天，成為隊史在世界盃最老的進球者。

一路挨打的卡達，在第78分鐘總算可以抬起頭，蒙塔利（Mohammed Muntari）禁區內接獲隊友吊中妙傳，頭錘攻門得手，讓他成為卡達隊史第一個在世界盃進球的球員。

可惜卡達進球的喜悅還沒完全消化，塞內加爾小將迪恩（Bamba Dieng）的進球彷彿又潑了對方一盆冷水，不僅澆熄對手的反撲氣焰，也提前奠定勝基。

苦吞2連敗的卡達，已陷入淘汰邊緣，明天凌晨荷蘭與厄瓜多之戰，只要荷蘭不輸（平手或勝），卡達就將成為本屆世界盃首支出局的球隊。

塞內加爾今天擊敗卡達後，在A組取得1勝1負，小組賽最終戰將於台灣時間11月29日深夜11時迎戰厄瓜多，而卡達也在同一時間出戰「橘子軍團」荷蘭，續拼第1勝。（編輯：林治平）1111125

蒙塔利（後中紅衣者）接獲隊友吊中妙傳，頭錘攻門得手，成為卡達隊史第一個在世界盃進球的球員。（美聯社）
蒙塔利（後中紅衣者）接獲隊友吊中妙傳，頭錘攻門得手，成為卡達隊史第一個在世界盃進球的球員。（美聯社）
卡達球員蒙塔利（前）進球後開心與隊友慶祝。（美聯社）
卡達球員蒙塔利（前）進球後開心與隊友慶祝。（美聯社）
#塞內加爾
#卡達
#迪亞
延伸閱讀
世界盃伊朗傷停補時突破僵局 2比0擊敗威爾斯世界盃足球賽H組首役 韓國逼平南美強權烏拉圭世界盃足球賽葡萄牙3比2險勝迦納 C羅連5屆進球史上第一人比利時1比0險勝加拿大 追平世足預賽最長連勝紀錄世足賽理查利森倒掛金鉤 巴西2比0擊退塞爾維亞影片／卡達世足賽彩虹爭議不斷 接連有球迷遭阻擋入場
卡達
足球場大和解 埃及與土耳其總統卡達握手破冰紐時：卡達辦世界盃顧人怨 足球有如止痛鴉片劑
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
伊朗硬漢阿茲蒙受傷堅持不退 奮戰精神帶領球隊世足奪勝