世足賽卡達踢進隊史首球仍不敵塞內加爾 吞2連敗陷淘汰邊緣

（中央社記者龍柏安台北25日電）卡達今晚終於迎來隊史在世界盃的首顆進球，可惜卻無法享受贏球後的喜悅，今天他們再以1比3不敵塞內加爾，在世界盃A組苦吞2連敗，球隊也陷入淘汰邊緣。



2022卡達世界盃足球賽，今晚起進行小組賽第2輪賽事，賽前雙雙各背負一敗的卡達與塞內加爾正面交鋒，在開賽第41分鐘，塞內加爾從左路傳中，卡達後衛嘗試解危，企圖把球掃出禁區，不料距離沒有抓準，讓塞內加爾前鋒迪亞（Boulaye Dia）跟上後起腳勁射，成功攻破對手大門。



取得領先的塞內加爾攻勢不斷，在下半場開賽短短3分鐘，靠著角球開到禁區，迪德希歐（Famara Diedhiou）將球頂往反向的左側破門，而他以29歲又345天，成為隊史在世界盃最老的進球者。



一路挨打的卡達，在第78分鐘總算可以抬起頭，蒙塔利（Mohammed Muntari）禁區內接獲隊友吊中妙傳，頭錘攻門得手，讓他成為卡達隊史第一個在世界盃進球的球員。



可惜卡達進球的喜悅還沒完全消化，塞內加爾小將迪恩（Bamba Dieng）的進球彷彿又潑了對方一盆冷水，不僅澆熄對手的反撲氣焰，也提前奠定勝基。



苦吞2連敗的卡達，已陷入淘汰邊緣，明天凌晨荷蘭與厄瓜多之戰，只要荷蘭不輸（平手或勝），卡達就將成為本屆世界盃首支出局的球隊。



塞內加爾今天擊敗卡達後，在A組取得1勝1負，小組賽最終戰將於台灣時間11月29日深夜11時迎戰厄瓜多，而卡達也在同一時間出戰「橘子軍團」荷蘭，續拼第1勝。（編輯：林治平）1111125

蒙塔利（後中紅衣者）接獲隊友吊中妙傳，頭錘攻門得手，成為卡達隊史第一個在世界盃進球的球員。（美聯社）