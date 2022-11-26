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被球隊退貨當過電工 塞內加爾前鋒迪亞大器晚成

2022/11/26 02:10
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（中央社記者龍柏安台北26日電）現年26歲的塞內加爾前鋒迪亞，在世界盃小組賽第2場面對卡達，替球隊踢進第1顆進球，事實上他的職業生涯才剛起步，因為在他20歲時，他的本職工作還是一名電工。

出生在法國的迪亞（Boulaye Dia），身體裡流著塞內加爾的血液，他的父親曾是業餘足球選手，因為懂得職業選手所面臨的競爭壓力與風險，因此並不積極培養兒子們踢球，只希望他們都有個一技之長。

因此迪亞在18歲時，就已通過高中的電力專業考試，因為他的父母相信，就算他的孩子未來沒辦法踢球，至少還不用擔心如何養活自己。

而迪亞的足球生涯也很崎嶇，小時候他要前往球隊試訓時，卻恰巧碰上老爸汽車拋錨，後來換了不同球隊測試，竟又被退貨，球團不相信他的天賦，認為他沒有未來。

雖然迪亞最終仍穿上一支4級球隊的球衣，但他很快又放棄這個機會，因為他父親病倒了，他返回家鄉當起電工，選擇和家人一起面對、攜手度過難關。

所幸迪亞過去效力的南朱拉腳足球俱樂部沒有放棄，再次邀請迪亞回鍋效力，2017年與他簽下第一份職業合約，那個賽季他出賽21場，就踢進了15球，才讓他的職業生涯開始起飛。

如今的迪亞，已是義甲球隊沙勒尼塔納的主力前鋒，且本季出賽10場已踢進了6球，如今更帶領著塞內加爾在世界盃的舞台向前邁進，也希望能在全球矚目的體壇盛宴，為生涯寫下全新的篇章。（編輯：徐睿承）1111126

#迪亞
#塞內加爾
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塞內加爾
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