伊朗2比0踢倒威爾斯 球評：門將領紅牌是關鍵

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伊朗25日在世界盃足球賽小組賽第2戰以2比0踢倒威爾斯，伊朗球員賽後歡呼慶祝拿下首勝。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北25日電）伊朗今天在世界盃足球賽小組賽第2戰，在傷停補時階段連進2球，以2比0踢倒威爾斯拿下首勝，擔任球評的台電足球隊總教練陳貴人說：「威爾斯門將領到紅牌罰退很關鍵。」

陳貴人直言，伊朗此役是背水一戰，只要輸球就被淘汰，因此從開賽就能看出球隊攻擊慾望強烈，攻勢也非常猛烈，不過若以上半場戰況來看，兩隊互有往來，雙方都沒能討到太多便宜。

至於決定勝負的下半場，陳貴人透露，伊朗下半場的陣型有做出調整，在原有的基礎上持續強化進攻，因此球隊在下半場的進攻火力更凶猛，「伊朗有連續3波進攻、2顆踢中門柱，若不是運氣差一點，或許早就分出勝負。」

比賽第86分鐘，威爾斯門將亨尼西（Wayne Hennessey）出擊犯規，領到紅牌退場，陳貴人認為，這也成了勝負的分水嶺，「接下來威爾斯用10人和伊朗的11人踢，在人數上就陷入劣勢。」

陳貴人表示，威爾斯人比對手少，加上時間已進入倒數計時階段，因此防守肯定內縮，也讓禁區外圍有更多進攻機會，他說：「如果伊朗只是繼續傳導，根本不會有機會，還不如順腳時就在禁區外射門，他們這次也的確有把握住機會。」

對於威爾斯上、下半場表現判若兩隊，陳貴人認為，體能下滑多少有受到影響，加上王牌貝爾（Gareth Bale）發揮不如預期，也是威爾斯下半場始終被壓制的原因。（編輯：陳政偉）1111125