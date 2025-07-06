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美祝賀達賴喇嘛90大壽 挺藏人自由選擇宗教領袖

2025/7/6 01:12
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓5日專電）西藏精神領袖達賴喇嘛90大壽前夕，美國國務卿盧比歐今天發表聲明祝壽並表示，達賴喇嘛持續以團結、和平的訊息啟發人心；美國堅定致力提倡對西藏人權及基本自由的尊重，也支持藏人不受干預自由選擇宗教領袖的權利。

達賴喇嘛為諾貝爾和平獎得主，自1959年流亡海外後，一直以印度北部為根據地。他將於6日迎來90歲大壽。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天發布聲明，代表美國向達賴喇嘛90大壽表達祝賀。他表示，達賴喇嘛持續以團結、和平及憐憫的訊息啟發人心。

盧比歐也說，美國堅定致力促進對西藏人權及基本自由的尊重，「我們支持保護藏人獨特語言、文化及宗教傳統的各項努力，包括他們能在不受干預的情況下，自由選擇及尊奉宗教領袖的權利」。

西藏於1959年起義反抗中國統治，但最終失敗，達賴喇嘛隨後逃離西藏，長住印度達蘭薩拉（Dharamshala）至今。

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外電報導，達賴喇嘛數天前表明自己圓寂後會轉世，試圖平息外界對其繼任問題的臆測。中國將達賴喇嘛視為分裂主義分子，並堅稱作為帝制時代遺留下來的傳統，達賴喇嘛繼任人選必須由中國領導人批准。

達賴喇嘛曾說，他將會在「自由世界」中轉世。他本週稍早告訴信眾，唯一有權認定未來轉世靈童的機構是他的非營利組織「達賴喇嘛甘丹頗章基金會」（Gaden Phodrang Foundation）。（編輯：洪培英）1140706

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