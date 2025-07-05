90大壽在即 達賴喇嘛：希望活到130歲以上

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（中央社印度達蘭薩拉5日綜合外電報導）即將滿90歲的達賴喇嘛今天說，他希望活到130歲以上。他數天前表明自己圓寂後會轉世，試圖平息外界對其繼任問題的臆測。

路透社報導，這位西藏精神領袖去年12月曾說，他可能會活到110歲。

達賴喇嘛明天將度過90歲生日，他在印度達蘭薩拉（Dharamshala）一場特地為他舉辦的長壽祈福法會上對來自全球各地的數百名信眾說：「我仍希望活到130歲以上。」

西藏於1959年反抗中國統治，最終失敗，達賴喇嘛隨後逃離西藏，長住達蘭薩拉至今。

根據演說譯文，達賴喇嘛說：「我們失去了自己的國家，自此流亡印度，但我仍能為眾生奉獻。所以，在達蘭薩拉生活，我打算盡我所能為眾生服務、弘揚佛法。」

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中國將達賴喇嘛視為分裂主義分子，並堅稱作為帝制時代遺留下來的傳統，達賴喇嘛的繼任人選必須由中國領導人批准。

達賴喇嘛先前曾說，他將會在「自由世界」中轉世。他本週告訴信眾，唯一有權認定未來轉世靈童的機構是他的非營利組織「達賴喇嘛甘丹頗章基金會」（Gaden Phodrang Foundation）。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140705