颱風丹娜絲逼近 台鐵藍皮解憂號6日停駛

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）颱風丹娜絲逼近，台鐵公司今天宣布，除了因應南迴線雨勢較大，明天藍皮解憂號5898次、5899次停駛1日外，明天中午12時前全線列車正常行駛，午後行駛資訊將視颱風最新動態而定。

台鐵公司發布新聞稿表示，配合輕度颱風丹娜絲陸上警報發布，已於今晚8時成立一級應變小組及北、中、南、東區應變分組，並召開防颱整備會議，確認全線防颱整備工作及明日列車行駛概況。

台鐵表示，除了因應南迴線雨勢較大，明天藍皮解憂號5898次、5899次停駛1日外，明天中午12時以前全線列車正常行駛。

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至於明日中午12時後列車行駛資訊，台鐵指出，將視颱風最新動態資訊，在明天上午8時30分發布新聞稿對外說明。

有關颱風期間退票規定，台鐵表示，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。（編輯：張銘坤）1140705