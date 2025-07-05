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世界警消運動會 陳鵬畯拳擊打敗中國選手勇奪金牌

2025/7/5 18:52（7/5 19:01 更新）
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新北市消防局特搜大隊慈福分隊員陳鵬畯（圖）在2025世界警察消防運動會拳擊項目奪冠，不僅在職場上救災與救護表現亮眼，場外運動也展現優異能力。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年7月5日
新北市消防局特搜大隊慈福分隊員陳鵬畯（圖）在2025世界警察消防運動會拳擊項目奪冠，不僅在職場上救災與救護表現亮眼，場外運動也展現優異能力。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年7月5日
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市消防隊員陳鵬畯在2025世界警察消防運動會拳擊項目擊敗中國選手奪冠，消防局長陳崇岳今天表示，陳鵬畯在救災、救護都有優異表現，且自我訓練更有助於賽事奪得佳績。

新北市消防局特搜大隊慈福分隊員陳鵬畯去年參加總統盃全國成年菁英拳擊錦標賽，在一般男子組71公斤量級奪全國冠軍。

消防局今天表示，陳鵬畯獲消防署提名參加2025世界警消運動會，赴美為台灣爭光，這是消防人員的最高榮耀。

2025世界警察消防運動會於美國阿拉巴馬州舉行，警政署及消防署組成的「TEAM TAIWAN」代表團。陳鵬畯在拳擊比賽打敗對手中國大陸選手，贏得冠軍，影片今天傳回新北市消防局，讓同事振奮不已。

依據消防局提供的影片，陳鵬畯感謝慈福分隊長謝峻恩、與同事、朋友支持備戰，及拳擊館晨間體能與技術加強訓練，讓他每天都有動力。

陳鵬畯說，因有教練陪伴至美國，安撫不少緊張情緒，也讓場邊戰術發揮功效。感謝大家支持，讓他有機會站上擂台挑戰自我，希望下次仍有機會代表台灣，參加世界警消運動大賽。

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慈福分隊長謝峻恩說，英雄不一定穿披風，也可以揹氣瓶、穿越火場、戴起拳擊套；陳鵬畯無論是打火、救護、支援弟兄，總是力求最好，其對賽事的熱情也展現在工作上，他是新北市的驕傲。

消防局表示，陳鵬畯小時候就開始培養拳擊興趣，平時工作積極認真，積極參與任何訓練。進入消防局5年5個月，也從未間斷拳擊，運用休息時間持續精進及訓練，與同事間相處融洽。（編輯：張銘坤）1140705

2025世界警察消防運動會在美國阿拉巴馬州舉行，新北市消防局特搜大隊慈福分隊員陳鵬畯（左2）在拳擊項目勇奪金牌，賽後與教練等人一起持國旗合影。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年7月5日
2025世界警察消防運動會在美國阿拉巴馬州舉行，新北市消防局特搜大隊慈福分隊員陳鵬畯（左2）在拳擊項目勇奪金牌，賽後與教練等人一起持國旗合影。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年7月5日
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