世界警消運動會 苗縣消防員黃雅慧桌球女單摘金

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）2025世界警消運動會如火如荼在美國舉行，代表台灣參賽的苗栗縣消防局第一救災救護大隊頭屋分隊員黃雅慧，在桌球女單項目勇奪金牌，為國爭光，讓世界看見台灣。

「2025年第21屆世界警察消防運動會」6月27日至7月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，全球70多個國家、近萬名警察與消防人員交流競技；台灣參賽隊伍「TEAM TAIWAN」代表團，由警政署及消防署所屬21名警察、39名消防員，參加跆拳道、柔道、極限消防員及射擊等20餘項競技項目。

苗栗縣消防局今天透過臉書粉專分享捷報，恭喜頭屋分隊隊員黃雅慧在世界警消運動會桌球女單項目一舉摘金。

消防局表示，黃雅慧於民國97年經特考班結業，擔任消防隊員至今，服務年資約17年，領有高級救護技術員、無人機操作證等專業證照，工作表現專業、富有熱忱，去年還因協助孕婦急產接生獲表揚。

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消防局指出，桌球是黃雅慧的興趣，也是另一專長，此次代表台灣為國爭光，拿下桌球女單金牌榮耀；接下來還有混雙及女雙賽程，她將繼續為台灣全力以赴。

此外，消防局說，苗栗縣消防局有3人參加這屆世界警消運動會，除頭屋分隊黃雅慧外，第二救災救護大隊竹南分隊的許顥瀚將角逐柔道、柔術、角力項目，第一救災救護大隊銅鑼分隊的陳震廷則首次挑戰臥推、健力項目。（編輯：吳素柔）1140629