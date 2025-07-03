世界警消運動會 消防署陳信樺「泳」奪蛙式金牌

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）世界警消運動會賽事進入第5天，消防署今天表示，台灣消防代表隊再斬獲2金2銀2銅佳績，其中，消防署港務大隊的陳信樺在「死亡之組」男子50公尺蛙式，以29.81秒奪得金牌。

內政部消防署中午發布新聞稿表示，2025年世界警察消防運動會在美國熱烈展開，台灣消防代表隊在游泳、舉重與鐵餅等項目，再取得2金、2銀、2銅的好成績，總獎牌數邁向38面。

消防署說，這次來自全球各地的參賽高手高達71人，包括來自美國、奧地利、法國、印度、阿拉伯聯合大公國、巴西、柬埔寨等國手等級泳將參賽，號稱為本屆賽事競爭最激烈的「死亡之組」。

消防署表示，台灣消防員陳信樺技壓所有強敵，成功擊退美、奧、法等國強敵，他以29.81秒奪下男子50公尺蛙式冠軍，也為台灣奪下消防代表隊首面游泳金牌。

陳信樺賽後開心表示，很高興能與各國好手同場較勁，這已是第3次參賽，中間隔了6年沒參賽，所以很緊張，從事消防工作有很多面向，不論是水域或火場搶救，希望未來能夠運用自身的泳技來救更多人，和傳授經驗給學弟妹。

消防署說，陳信樺之前曾在全國運動會獲得亞軍，平時服務於消防署港務大隊，負責港區緊急救援與水域災害應變，目前也在消防署訓練中心擔任水域救援的教官。

除此之外，全球最真實模擬火場的極限競技賽事「消防員挑戰賽」也正式開賽，消防署表示，今年最特別的亮點，就是首次由世界警察消防運動會與「美國消防員挑戰賽」聯合舉辦2合1賽事，成爲全球消防焦點戰場。

競賽中，選手必須穿著10公斤裝備，扛著20公斤的水帶狂奔並扛到5樓塔樓頂端，之後再揮大鐵鎚擊破72公斤重的裝置模擬門和射水，考驗準度與穩定度，最後還要拖著近80公斤的假人衝過終點線，模擬救出昏迷傷患，全程限時6分鐘。

消防署說，這場堪稱「世界最硬的消防競技賽」，美國隊是最具主場優勢的強敵。只要任何環節未完成，就直接淘汰，不只是體能競賽，更是對消防實戰技能與心理抗壓的極限檢驗。

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這次台灣隊「打破主場優勢」刷新參賽紀錄，消防署表示，來自新北、高雄與消防署特搜隊的黃順生、錢正叡、張溫宗、張英熙等4名台灣代表，首次挑戰即橫掃地主美國隊與世界好手，奪下「警消團體組世界冠軍」與「美國東南區區域冠軍」雙金牌。

消防署說，面對全球最嚴苛的競技場，台灣消防員靠的不只是肌力，更是日復一日的專業訓練與無數次出勤累積的實戰經驗。在這場與時間、體能、心理極限賽跑的比賽中，為台灣消防在世界舞台寫下新的里程碑。（編輯：龍柏安）1140703