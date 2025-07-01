世界警消運動會 消防鋼鐵人陳逸健美奪金

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）內政部消防署今天表示，世界警消運動會賽事邁入第3天，消防代表隊分別於柔術、標槍、田徑與健美項目取得3金4銀1銅佳績，其中台北市消防局陳逸勇奪健美項目金牌，為全場焦點。

「2025年第21屆世界警察消防運動會」賽事邁入第3天，消防署今天在臉書發文表示，台灣消防代表隊持續展現高昂士氣與卓越實力，於柔術、標槍、田徑與健美項目中，勇奪3金、4銀、1銅成績。

消防署指出，得獎者名單部分，分別為台北市消防局陳逸獲得男子健體項目金牌、苗栗縣消防局許顥瀚獲得柔術NoGi男子18歲以上、69公斤級金牌、新北市消防局劉又中取得標槍男子30-34歲組金牌。

另外，台北市消防局陳逸還取得男子健美項目銀牌、消防署特種搜救隊張溫宗在田徑男子5000公尺競走獲得銀牌，苗栗縣消防局黃雅慧獲得田徑女子5000公尺競走、田徑女子800公尺等兩面銀牌。

以及，台中市消防局林顯宗在標槍男子30-34歲組取得銅牌。

消防署說，目前累計獎牌數已提升至8金、10銀、4銅，共計22面獎牌。

現職消防員「消防鋼鐵人」陳逸這次勇奪健美項目金牌，消防署表示，他在男子健美賽場上，以專業完美體態與穩健台風的舞台張力成為全場焦點，也征服評審，象徵台灣消防不僅能衝鋒火線，也能在國際體育舞台展現極致紀律與意志力。

消防署提到，陳逸平時在第一線執行火警與救災勤務，閒暇之餘仍堅持重量訓練、飲食紀律，是消防猛男體系中極具代表性的「鋼鐵實力派」，陳逸早在國內健美界即有豐富成績，曾獲台灣第4屆全國健美健身錦標賽銅牌及第5屆全國健美健身錦標賽銀牌。

由於健美比賽除了考驗肌肉比例與形態，更需經過賽前數日脫水、控醣與限鈉，呈現最佳線條狀態。消防署說，陳逸從搭機出國起便開始控制水分攝取，全程自備飲食並嚴格管理，只為以最佳狀態登上國際舞台，其專注與自律，成功奪下金牌是實至名歸，也寫下台灣消防員在健美項目的全新紀錄。

消防署表示，台灣消防代表隊不僅在實務救災領域堅守崗位，也持續在國際體壇突破界限，展現體能、技術與團隊精神的最高水準，後續賽事仍將進行，請大家持續為TEAM TAIWAN消防英雄們加油喝采。

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「2025年第21屆世界警察消防運動會」於美國當地時間6月27日至7月6日在阿拉巴馬州伯明罕市舉辦，來自全球70多國、近萬名警察與消防人員交流競技。

台灣參賽隊伍「TEAM TAIWAN」代表團，由警政署及消防署所屬警察、消防人員組成，警政署副署長廖美鈴與消防署專門委員吳宏毅共率21名警察、39名消防員，參加跆拳道、柔道、極限消防員及射擊等等20餘項競技項目。（編輯：張銘坤）1140701