世界盃足球賽 丹麥、突尼西亞握手言和

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）丹麥、突尼西亞今天在2022卡達世界盃足球賽歷經正規賽加補時，都未能攻破對方球門，最終以0比0握手言和，也是本屆首場兩隊都未得分的賽事。

世界盃足球賽共32隊、分成8組，今天展開D組賽程，由丹麥與突尼西亞一役打頭陣，同組的還有法國與澳洲。

丹麥的安德森（Joachim Andersen）開賽第23分鐘在人群間起腳射門，但直接被突尼西亞門將攔下。

突尼西亞上半場也有攻勢，傑巴里（Issam Jebali）單刀突破防守後，一對一面對丹麥門將，儘管進球但卻被判越位不算。

上半場突尼西亞雖然取得7次射門機會，但僅有1次射正，雙方在上半場結束都未能攻破對手球門。

第55分鐘丹麥歐森（Andreas Skov Olsen）補射球進，同樣被認定越位無效，而艾利克森（Christian Eriksen）在第69分鐘左腳起射，被門將攔截，丹麥隨後獲得角球機會，克利斯坦森（Andreas Christensen）頂入中路，柯尼利亞斯（Andreas Cornelius）頭錘中柱彈出，錯失得分契機，終場兩隊就以0比0握手言和。

丹麥第6度參加世界盃，最佳成績為1998年闖進8強，而突尼西亞包括今年在內，同樣第6度叩關世界盃會內賽，但過去5次參賽都未能通過小組賽考驗。（編輯：林治平） 1111122