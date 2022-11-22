沙烏地阿拉伯爆冷逆轉勝 成世足賽首支打敗阿根廷亞洲球隊

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）兩屆世界盃冠軍阿根廷今天在卡達世界盃足球賽以1比2不敵世界排名第51的沙烏地阿拉伯，終止國際賽36場不敗紀錄，而沙烏地也成為首支在世界盃擊退阿根廷的亞洲球隊。

目前世界排名第3的阿根廷，曾在1978、1986年奪得世界盃冠軍，而阿根廷自2019年7月美洲盃4強賽以0比2輸給巴西後，已許久不知輸球滋味。

不過，阿根廷這次在卡達世界盃足球賽小組賽首戰對戰沙烏地阿拉伯就踢到鐵板，儘管開賽第10分鐘靠著梅西（Lionel Messi）踢進12碼球率先破門，但隨後3次進球都因越位被取消，而沙烏地下半場積極發動攻勢，5分鐘內連進2球，阿根廷最終以1比2敗下陣來，也終結阿根廷國際賽36場不敗紀錄。

值得注意的是，沙烏地阿拉伯的足球世界排名第51，在這次世界盃參賽的國家中排名第2低，僅優於迦納（第61名）。

沙烏地阿拉伯這一場勝利，除了是自1994年首度征戰世界盃以來，隊史在世界盃的第4場勝利外，還是第一支在世界盃扳倒阿根廷的亞洲球隊。（編輯：張雅淨）1111122