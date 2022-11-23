更多編輯台推薦新聞：
阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一
運動

阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長
產經

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》世界盃阿根廷遭沙烏地阿拉伯爆冷逆轉 梅西傷心
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/42
首頁 / 運動

踢贏阿根廷樂翻 沙烏地球迷揮拳熊吼拆家門

2022/11/23 08:06（11/23 08:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡22日專電）足球世界排名第51的沙烏地阿拉伯今天在卡達世界盃足球賽爆冷擊退阿根廷，當地民眾難掩喜悅，有人踢飛坐墊，也有人把門拆了，放在前院後轉身與其他人相擁。

世界盃冠軍熱門阿根廷今天小組賽首戰出戰沙烏地阿拉伯，開賽第10分鐘靠梅西（Lionel Messi）踢進12碼球，取得1比0領先，但沙烏地下半場靠著謝里（Saleh Al Shehri）、阿道沙利（Salem Aldawsari）成功破網，終場就以2比1爆冷拿下勝利。

沙烏地逆轉勝後，推特（Twitter）影片可見數名在家中觀賽的男性吼叫、揮拳，並熱烈相擁表達喜悅。也有人在空中揮舞雙手，甚至興奮到把門拆了丟在前院，再一路吼回室內，其他民眾持續跳上跳下，現場幾近沸騰。

網友CRYPTO ESCOBAR於影片下推文表示，「那道門是做了什麼，得承受這些...」，也有人留言「才第一場就拆門，之後掀屋頂嗎」。網友Ryan留意到影片中一名坐在角落、微笑不語的男性，「他一定押阿根廷」。

運動網站Pickswise隨後指出，門已歸位。

在這次世界盃參賽的國家中，沙烏地排名第2低，僅優於迦納（第61名）。今天這一場勝仗，除了是沙烏地1994年首度征戰世界盃以來第4場勝利外，沙烏地還成為第一支在世界盃扳倒阿根廷的亞洲球隊，終結阿根廷國際賽36場不敗紀錄。

阿根廷與沙烏地接下來將分別對戰墨西哥與波蘭。（編輯：林憬屏）1111123

#沙烏地阿拉伯
#阿根廷
#世界盃
沙烏地阿拉伯
關切伊朗威脅沙烏地 美國：將毫不遲疑作出回應 阿拉伯之春精神領袖卡拉達威辭世 享耆壽96歲
梅西
沙烏地阿拉伯爆冷逆轉勝 成世足賽首支打敗阿根廷亞洲球隊 阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世足史上最大冷門之一
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世足賽沙烏地阿拉柏2比1勝阿根廷 球迷歡慶擊敗梅西