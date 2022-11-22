足球場大和解 埃及與土耳其總統卡達握手破冰

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土耳其總統艾爾段（右）曾放話不見埃及總統塞西（左），22日兩人卻一同出席世足開幕活動，並於媒體前同框握手。（路透社）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡22日專電）土耳其與埃及中斷互動多年，土耳其總統艾爾段曾放話不見埃及總統塞西，如今兩人一同出席世足開幕活動，並於媒體前同框握手。艾爾段說，這是兩國關係進一步正常化的第一步，「還會有後續行動」。

兩位領導人受卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）之邀出席世界盃足球賽開幕活動，並於20日在開幕戰地點巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）場邊會晤，熱情握手寒暄。上回兩人同框，已至少有十年。

時間拉回2013年，時任軍方首長的塞西（Abdel Fattah al-Sisi）發動軍事政變，推翻埃及首任民選總統穆希（Mohamed Morsi）後，土耳其拒承認塞西為埃及的合法領導人。6年後，雙邊關係不見緩解，艾爾段稱，在埃及政治犯獲釋之前，他不會見塞西。根據人權組織數據，埃及關押約6.5萬名政治犯。

艾爾段當時說，「我永遠不會跟這樣的人見面。第一，他必須特赦、釋放所有囚犯。只要他不釋放那些人，我們就不能與塞西會面」。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）本週稍早曾報導，艾爾段表示將在2023年總統及國會選舉後重新評估與埃及和敘利亞的關係。

除了艾爾段及塞西外，世足開幕式雲集中東各國元首。約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）、阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）一一現身，與彼此會晤。

集大權於一身的穆罕默德．沙爾曼曾視卡達為敵，2017年率先宣布與卡達斷交，許多中東國家隨後跟進，包括阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及等，並對卡達施以經濟和政治封鎖。事過境遷，穆罕默德．沙爾曼戴著卡達國旗主題圍巾，與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）並肩看賽，微笑鼓掌。

元首於體育盛事聚首之際，全球關注的世足更是表達訴求的最佳場域。

伊朗21日在B組的小組賽對上英格蘭，當伊朗國歌響徹哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）時，11名伊朗球員一臉冷漠又嚴肅地站著，未開口唱國歌，以此力挺母國抗議艾米尼（Mahsa Amini）之死的群眾。

地主國卡達本身疑似透過行賄拿下主辦權，且未能充分保障移工、女性、LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒以及性向上其他更多無限可能的人）權益而遭各界批評。

英國前足球巨星貝克漢（David Beckham）仍為卡達宣傳，並盛讚卡達是「完美」的旅遊地點，引爆人權人士連串抨擊。

世足開幕當天，擔任嘉賓的美國資深影星摩根費里曼（Morgan Freeman）緩緩自舞台走出時，社群媒體推特（Twitter）及網路論壇Reddit砲火猛烈。有網友批「到底收卡達多少錢」，也有人指出，摩根費里曼演過南非前總統曼德拉（Nelson Mandela），卻拿錢支持壓迫政權。「令人失望」。

更有網友挖出摩根費里曼2013年參加「你問我答（Ask Me Anything）」活動，回應影迷提問演哪一種角色最好玩時，他回，「片酬最高的最有趣」（The most fun are the ones that pay the most）。（編輯：韋樞）1111122