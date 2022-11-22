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卡達破獲世界盃首樁毒品走私 查獲止痛藥曲馬多

2022/11/22 15:41
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（中央社杜哈21日綜合外電報導）卡達今天宣布，世界盃足球賽期間偵破首樁毒品走私案，起出的藥物包括廣泛用於足球運動的止痛藥丸曲馬多。

2022卡達世界盃足球賽次日，卡達當局在社群媒體推特（Twitter）發表聲明指出，哈馬德國際機場（Hamad International Airport）海關破獲一起走私活動，查獲1990顆曲馬多（tramadol）藥丸和464.5克濃縮大麻脂（hashish）。

海關聲明說，關員發現一名旅客「形跡可疑」，檢查他的行李，因此發現了這些非法藥物。

一名官員說，這名旅客將出庭受審。官方並未透露他的國籍。

本屆世足賽為期一個月，預定12月18日落幕。卡達預期將有超過100萬球迷到卡達觀賽。

這個海灣國家對持有毒品者具有嚴格法律規定，包括長期監禁、巨額罰款和驅逐出境。

世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）預定將曲馬多加入2024年的禁藥名單中。曲馬多是一種會令人上癮的合成鴉片類藥物。在自由車競賽中，已經禁用這種藥物。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111122

#卡達當局
#曲馬多
#哈馬德國際機場
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