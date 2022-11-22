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西班牙小組賽開踢在即 7世界盃國腳吹冷氣病倒

2022/11/22 11:32（11/22 12:16 更新）
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西班牙在世足小組賽首戰開踢前，有7名國腳因吹冷氣病倒，包括馬德里競技前鋒莫拉塔（前）。（圖取自twitter.com/AlvaroMorata）
西班牙在世足小組賽首戰開踢前，有7名國腳因吹冷氣病倒，包括馬德里競技前鋒莫拉塔（前）。（圖取自twitter.com/AlvaroMorata）
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（中央社杜哈21日綜合外電報導）曾於2010年南非世界盃奪冠的西班牙，這次也盼在卡達世界盃創下佳績，但隊上突然出現許多病號，而問題來源居然是冷氣。

2022年卡達世界盃足球賽正如火如荼進行中，西班牙在小組賽首戰開踢前，突然有7名國腳病倒。

這些生病的球員都是因為吹冷氣而感冒。

病號當中，包括馬德里競技（Atletico Madrid）前鋒莫拉塔（Alvaro Morata），他身體不適到甚至無法完成訓練。

西班牙這次小組賽與德國、哥斯大黎加、日本同在E組，他們將於23日的小組賽對上哥斯大黎加。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111122

#西班牙
#莫拉塔
#世界盃
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