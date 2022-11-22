美世足賽人氣升溫 舊金山球迷期待下屆主場觀賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山21日專電）2022卡達世界盃足球賽開踢，4年前無緣世足賽的美國今年捲土重來，陣容年輕化。民調顯示，美國球迷對足球熱情升溫。舊金山市區21日開始一連10天舉行戶外轉播，收假隔天的第一場賽事吸引近千人到場觀看。

24歲的「美國隊長」普里希赫（Christian Pulisic）在首場對威爾斯的比賽，上半場傳球給前鋒維阿（Timothy Weah）射門入網，助球隊攻下一分。接近中午時刻，舊金山市中心鄰近海灣大橋的戶外轉播場地，響起尖叫歡呼聲，在美國隊進球當下，球迷從椅子和地上興奮跳起，持續高喊美國隊加油。

舊金山民眾拉奧（Brady Law）說，原先不看好美國隊，但第一場比賽的表現比預期中好看。女球迷龔薩雷茲（Rebecca Gonzalez）表示，美國給威爾斯製造不小壓力，很高興在8年後，再度看到美國隊重返世界盃。

儘管今年卡達世界盃引發人權爭議，根據美國民調機構Morning Consult發布的調查，今年有58%的美國球迷想要看比賽，比2018年的45%和2014年的48%都要多，美國民眾對世足賽的熱情有升溫趨勢。

4年後的2026世界盃，將由美國、加拿大、墨西哥3國聯合主辦，美國包辦80場賽事當中的60場，全美共11個城市，從東岸的紐約、邁阿密，到西岸的西雅圖、舊金山、洛杉磯等大城都將舉行比賽，讓不少美國球迷期待，在熟悉的球場就能夠觀看現場比賽和喜愛的球星踢球。

拉奧說，想到可以在職業美式足球（NFL）舊金山49人隊（San Francisco 49ers）的主場利惠體育場（Levi's Stadium）看世足賽，感覺實在太棒了。龔薩雷茲則希望偶像普里希赫未來4年能延續好表現，下一屆比賽能親眼看到他出賽。

主辦這次戶外轉播的舊金山娛樂和公園部（San Francisco Recreation and Park Department）總經理金斯柏格（Phil Ginsburg）表示，足球是少見能夠把全世界的人匯聚在一起的運動比賽，希望2026年世界盃，也能讓全世界球迷感受到舊金山多元開放的價值。（編輯：馮昭）1111122

2022卡達世界盃足球賽開踢，美國球迷21日齊聚舊金山市中心觀看戶外轉播。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日

2022卡達世界盃足球賽開踢，21日在觀看戶外轉播的美國球迷拉奧表示，期待4年後到舊金山利惠體育場現場觀看世界盃足球賽賽事。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日

2022卡達世界盃足球賽開踢，21日在觀看戶外轉播的美國球迷龔薩雷茲說，希望2026年看到美國隊長普里希赫出賽。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日