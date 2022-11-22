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美世足賽人氣升溫 舊金山球迷期待下屆主場觀賽

2022/11/22 15:09（11/22 15:21 更新）
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2022卡達世界盃足球賽美國對威爾斯賽事，上半場美國率先攻下一分。21日舊金山市區戶外轉播現場，球迷興奮尖叫。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日
2022卡達世界盃足球賽美國對威爾斯賽事，上半場美國率先攻下一分。21日舊金山市區戶外轉播現場，球迷興奮尖叫。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日
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（中央社記者張欣瑜舊金山21日專電）2022卡達世界盃足球賽開踢，4年前無緣世足賽的美國今年捲土重來，陣容年輕化。民調顯示，美國球迷對足球熱情升溫。舊金山市區21日開始一連10天舉行戶外轉播，收假隔天的第一場賽事吸引近千人到場觀看。

24歲的「美國隊長」普里希赫（Christian Pulisic）在首場對威爾斯的比賽，上半場傳球給前鋒維阿（Timothy Weah）射門入網，助球隊攻下一分。接近中午時刻，舊金山市中心鄰近海灣大橋的戶外轉播場地，響起尖叫歡呼聲，在美國隊進球當下，球迷從椅子和地上興奮跳起，持續高喊美國隊加油。

舊金山民眾拉奧（Brady Law）說，原先不看好美國隊，但第一場比賽的表現比預期中好看。女球迷龔薩雷茲（Rebecca Gonzalez）表示，美國給威爾斯製造不小壓力，很高興在8年後，再度看到美國隊重返世界盃。

儘管今年卡達世界盃引發人權爭議，根據美國民調機構Morning Consult發布的調查，今年有58%的美國球迷想要看比賽，比2018年的45%和2014年的48%都要多，美國民眾對世足賽的熱情有升溫趨勢。

4年後的2026世界盃，將由美國、加拿大、墨西哥3國聯合主辦，美國包辦80場賽事當中的60場，全美共11個城市，從東岸的紐約、邁阿密，到西岸的西雅圖、舊金山、洛杉磯等大城都將舉行比賽，讓不少美國球迷期待，在熟悉的球場就能夠觀看現場比賽和喜愛的球星踢球。

拉奧說，想到可以在職業美式足球（NFL）舊金山49人隊（San Francisco 49ers）的主場利惠體育場（Levi's Stadium）看世足賽，感覺實在太棒了。龔薩雷茲則希望偶像普里希赫未來4年能延續好表現，下一屆比賽能親眼看到他出賽。

主辦這次戶外轉播的舊金山娛樂和公園部（San Francisco Recreation and Park Department）總經理金斯柏格（Phil Ginsburg）表示，足球是少見能夠把全世界的人匯聚在一起的運動比賽，希望2026年世界盃，也能讓全世界球迷感受到舊金山多元開放的價值。（編輯：馮昭）1111122

2022卡達世界盃足球賽開踢，美國球迷21日齊聚舊金山市中心觀看戶外轉播。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日
2022卡達世界盃足球賽開踢，美國球迷21日齊聚舊金山市中心觀看戶外轉播。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日

2022卡達世界盃足球賽開踢，21日在觀看戶外轉播的美國球迷拉奧表示，期待4年後到舊金山利惠體育場現場觀看世界盃足球賽賽事。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日
2022卡達世界盃足球賽開踢，21日在觀看戶外轉播的美國球迷拉奧表示，期待4年後到舊金山利惠體育場現場觀看世界盃足球賽賽事。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日

2022卡達世界盃足球賽開踢，21日在觀看戶外轉播的美國球迷龔薩雷茲說，希望2026年看到美國隊長普里希赫出賽。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日
2022卡達世界盃足球賽開踢，21日在觀看戶外轉播的美國球迷龔薩雷茲說，希望2026年看到美國隊長普里希赫出賽。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日

2022卡達世界盃足球賽開踢，21日起在舊金山市區主辦戶外轉播活動的舊金山娛樂和公園部總經理金斯柏格說，期盼下屆世足賽讓外界看見舊金山多元開放價值。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日
2022卡達世界盃足球賽開踢，21日起在舊金山市區主辦戶外轉播活動的舊金山娛樂和公園部總經理金斯柏格說，期盼下屆世足賽讓外界看見舊金山多元開放價值。中央社記者張欣瑜舊金山攝 111年11月22日

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