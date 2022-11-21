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伊朗抗議不斷 球員參加世足賽首戰不唱國歌

2022/11/21 22:13（11/21 22:33 更新）
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伊朗21日在2022卡達世界盃足球賽B組的小組賽對上英格蘭，伊朗球員開賽前並未開口唱國歌，以此支持母國的抗議群眾。圖為比賽畫面。（美聯社）
伊朗21日在2022卡達世界盃足球賽B組的小組賽對上英格蘭，伊朗球員開賽前並未開口唱國歌，以此支持母國的抗議群眾。圖為比賽畫面。（美聯社）
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（中央社杜哈21日綜合外電報導）伊朗今天在2022卡達世界盃足球賽B組的小組賽對上英格蘭，然而伊朗球員開賽前並未開口唱國歌，只是面無表情地站著，以此支持母國的抗議群眾。

法新社報導，伊朗球星賈漢巴克希（Alireza Jahanbakhsh）賽前表示，球隊將「集體」決定是否拒唱國歌，以示支持伊朗的反政府抗議民眾。

今天當伊朗國歌響徹哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）時，11名伊朗球員一臉冷漠又嚴肅地站著。

自從22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被宗教警察拘留，並於9月16日死亡後，伊朗全國陷入長達兩個月的抗議。

艾米尼被控違反伊朗的女性服裝規定，在首都德黑蘭（Tehran）被捕3天後死亡。

之前已有一些伊朗體育選手選擇不唱國歌或慶祝勝利，以示支持抗議者。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111121

#伊朗
#世足賽
#艾米尼
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