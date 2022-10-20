艾米尼之死怒火延燒 伊朗抗爭與鎮壓方興未艾

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（中央社德黑蘭20日綜合外電報導）伊朗庫德族女子艾米尼之死引爆席捲各地的怒火。分析認為，當局和抗議人士目前處在「不穩定平衡」情況下，雙方都無法克服對方造成的挑戰，示威浪潮料還會再持續一段時日。

法新社報導，22歲的艾米尼（Mahsa Amini）因「不當著裝」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡，一個多月來引爆雨後春筍般遍地開花的示威浪潮。

儘管安全部隊鎮壓已經造成至少122人喪生，持續上演的抗議行動，凸顯訴求推翻體制內神職機構的這股風潮恐將堅持到底。

除了手機之外，手無寸鐵的年輕人運用快閃式抗議、高樓外牆投影、將噴泉水染成鮮紅色等諸多戰術，延續示威勢頭持久不輟。

女性在這場抗爭中帶頭衝鋒陷陣，她們摘下頭巾一把火燒了，遊行示威的時候高喊「女人、生命、自由」，更在世界各地掀起一波浪潮。

儘管通訊軟體WhatsApp和社群媒體Instagram等熱門手機應用程式網路連線被切斷，年輕一代高手們還是想出辦法對外散播抗議影片。

相關畫面可以看到執法人員和老百姓上演貓捉老鼠遊戲：汽車駕駛按鳴喇叭對抗議民眾相挺，並且用車身擋路，拖延安全部隊行動。有人推倒垃圾箱擋住街道，有的垃圾箱被放火焚燒，也可以看到車輪朝天的警車。

抗議現場也經常可以看到摩托車後座上的警察用鳥彈、摧淚瓦斯鎮壓示威民眾，甚至還用漆彈給人留下汙漬，最終再對他們進行追蹤。

總部在美國的人權組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」（Democracy for the Arab World Now）資深伊朗問題分析家梅曼利安（Omid Memarian）說：「相較於過去，這場新一波抗爭有更去中心化、無特定人士和組織領導、提出諸如政策變革等特別訴求的趨勢。」

現場畫面也可以看到婦女削髮抗議，此舉在波斯民間傳說中有化悲憤為抵抗的象徵。

不敢走上街頭的人則以其他更謹慎方式力挺抗議訴求，這包括兩週前有藝術家將德黑蘭一處噴泉水源染紅，使它看起來好像噴出鮮血，藉以對致命鎮壓表達抗議。

駭客人權團體「阿里的正義」（Edalat-e Ali）則駭入伊朗國家電視台，將伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的臉部影像加上被瞄準當成靶心和陷身火焰的特效。

社群媒體上甚至可以看到，女學生們背對鏡頭摘下頭巾，然後對著教室牆上掛的哈米尼肖像比中指。

獨立研究人員皮魯茲（Mark Pyruz）分析社群媒體上的影片和圖像證據，他認為，9月21日是這波抗議的高峰，這股浪潮於本月縮減下來，但「儘管經歷高峰和低谷，仍然有先前幾場抗議期間沒有出現的某種程度持續性」。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）伊朗專家羅姆（Henry Rome）預期這場抗爭還會持續一段時間。

他說：「現階段而言，當局和抗議人士處在一種不穩定平衡，雙方都無法克服對方造成的挑戰，意味這一波抗議風潮和暴力恐怕會持續下去，還要再拖一段時間。」（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111020