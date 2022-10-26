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艾米尼喪命近40天 伊朗學生無視鎮壓再掀抗議潮

2022/10/26 13:30（10/26 13:47 更新）
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（中央社巴黎25日綜合外電報導）伊朗庫德族女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭羈押後身亡，在全國掀起示威潮。在艾米尼喪命40天的悼念活動前夕，伊朗學生今天無視血腥鎮壓，在多所大學抗議，加劇緊張局勢。

根據法新社核實的影像畫面，他們在西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）阿瓦茲夏希德向藍大學（Shahid Chamran University of Ahvaz）不斷高呼，「學生可能會死，但不願蒙受屈辱」。

22歲的艾米尼疑因違反伊朗嚴格的女性著裝規定，9月13日在首都德黑蘭（Tehran）被宗教警察逮捕後陷入昏迷，並於3天後不幸喪命，憤怒的年輕女性和女學生紛紛走上街頭，掀起伊朗自2019年以來規模最大的示威活動。

維權人士說，安全部門已警告艾米尼的家人不要舉行追悼儀式，也不得邀請人們前往庫德斯坦省（Kurdistan）參觀她的墓地，否則「就得擔心兒子的性命」。

明天是艾米尼過世的第40天，也是伊朗傳統哀悼期結束的日子。

伊朗通訊社（IRNA）刊出據稱是艾米尼家人發表的聲明說，「考量當前情勢，為避免發生任何不幸事件，我們將不舉行逝後第40天的追悼儀式」。

維權人士說，艾米尼的家人是在受到施壓的情況下發表這份聲明，儘管如此，仍有許多人料將前往艾米尼的墓前向她致意。

網路上流傳的影片顯示，大批學生今天在德黑蘭的沙希德貝赫什提大學（Shahid-Beheshti University）和哈金納塞圖希科技大學（Khaje Nasir Toosi University of Technology）以及阿瓦茲夏希德向藍大學示威抗議。

維權人士指控安全部隊昨天在德黑蘭的夏希薩德女子職業學校（Shahid Sadr girls vocational school）毆打女學生後，掀起新一波示威活動。

監控抗議和警察違規行為社群媒體頻道1500tasvir說，這所學校的學生遭遇攻擊、脫衣搜身和毆打，至少有一名學生送醫治療。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111026

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