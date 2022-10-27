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艾米尼逝世第40天 什葉派聖地遭攻擊至少15死

2022/10/27 04:13
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（中央社德黑蘭26日綜合外電報導）伊朗庫德族女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭羈押後身亡，許多民眾湧入艾米尼的家鄉薩蓋茲紀念她喪命40天。與此同時，伊朗媒體報導，多名槍手今天攻擊城市希拉茲一處什葉派穆斯林聖地，至少造成15人死亡。

法新社報導，伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）上月被控「不當著裝」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡。而10月26日正是她喪命的第40天。

為了悼念艾米尼，許多伊朗民眾湧進她的故鄉伊朗西部庫德斯坦（Kurdistan）薩蓋茲（Saqez），在她的墳墓前致意。

與此同時，伊朗通訊社（IRNA）報導，多名武裝男子今天攻擊中南部城市希拉茲（Shiraz）一處什葉派穆斯林聖地，至少造成15人死亡。

伊朗通訊社形容這些攻擊者是「塔克菲理恐怖份子」（Takfiri terrorist)。伊朗是以什葉派為主的穆斯林國家，當地官員使用上述稱號，來意指強硬派武裝遜尼派伊斯蘭主義團體。（譯者：陳正健）1111027

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