伊朗審查網路鎮壓抗議 美對監獄官等人祭新制裁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）伊朗女子艾米尼遭警方拘留後死亡掀起抗議浪潮，美國今天針對伊朗審查網路與鎮壓抗議祭出新制裁，對象包括監管德黑蘭伊文監獄（Evin Prison）的官員等人。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「不當著裝」遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期間身亡，隨後引發的示威浪潮成了自1979年革命以來，對伊朗神職領袖構成的最嚴峻挑戰之一。

路透社報導，美國今天在艾米尼逝世第40天實施的制裁，是華府針對伊朗鎮壓抗議祭出的最新一輪措施，美國試圖對德黑蘭當局加強施壓。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說：「伊朗人參加和平抗議，捍衛他們的人權與基本自由，我們將持續找到方法支持他們，持續讓涉及殘暴打壓伊朗人的個人與實體付出代價。」

美國財政部發表另一份聲明，宣布對伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）官員實施制裁，包括情報組織指揮官、省級和伊朗監獄官員，以及涉及網路審查的民眾與實體。

華府今天公布的制裁對象包括管理伊文監獄的典獄長法扎迪（Hedayat Farzadi）。伊文監獄主要關押的是政治犯，華府稱有許多抗議群眾被送到那遭受酷刑。

財政部指控法扎迪在接任伊文監獄領導職位前，讓囚犯遭受酷刑與不當對待，並說已知他曾執行死刑與當眾將囚犯截肢。財政部說，有數名囚犯死在他手中。

制裁名單還包括伊朗情報與國家安全部的兩名成員，以及他們成立的渡鴉學院（Ravin Academy），財政部稱渡鴉學院訓練網路安全與駭客方面的人員，並替伊朗情報與國家安全部招募人員。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111027