伊朗原子能組織電郵外洩 駭客發聲明支持抗議者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜拜23日綜合外電報導）伊朗國營媒體今天報導，伊朗原子能組織表示，旗下子公司電郵伺服器遭外國駭入，導致若干資訊被公開上網。伊朗駭客團體「黑色賞金」則宣稱，已公開遭駭的伊朗核子活動資訊。

路透社報導，「黑色賞金」（Black Reward）昨天在推特上公開聲明，宣布支持伊朗抗議民眾，並用「以艾米尼（Mahsa Amini）之名，為了女性、生命、自由」等語句作結。

22歲的艾米尼因涉嫌違反伊朗嚴格的女性服裝規定遭宗教警察逮捕，並在羈押期間死亡，此事引發伊朗多年來規模最大的示威抗議活動。

「黑色賞金」表示，公開的資訊包括「布什爾（Bushehr）核電廠不同部分的管理與作業時程」，以及「與國內外夥伴的原子能開發合約和協議」。

伊朗原子能組織的公關與資訊部門表示：「此舉是為了博取關注。」

國營媒體報導：「應該注意的是，使用者的電郵內包含技術訊息、例行公事和當前每日的交流。」

世界強權與伊朗談判恢復2015年核子協議的進展停滯不前，美國12日表示，德黑蘭當局對恢復協議展現出的意願很低。

2015年的核協議內容是以伊朗縮減核子計畫，換取西方放寬對伊朗制裁。美國2018年在時任總統川普（Donald Trump）任內退出核協議。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111023