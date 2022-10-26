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伊朗94歲獨居翁逾半世紀不洗澡 破例梳洗後離世

2022/10/26 13:10（10/26 13:47 更新）
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（中央社德黑蘭25日綜合外電報導）伊朗一名獨居隱士因為數十年不洗澡，被媒體稱為「世上最髒的人」，數月前他迫於壓力終於盥洗，不料卻一病不起，日前離世，享耆壽94歲。

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英國廣播公司（BBC）報導，哈吉（Amou Haji）逾半世紀來一直拒絕使用肥皂和水，擔心會讓自己生病。

哈吉居住在伊朗南部法斯省（Fars），當地村民曾經試著幫他洗乾淨，但都被他躲掉，不過當地媒體報導，哈吉幾個月前迫於壓力，終於願意洗澡。

據伊朗通訊社（IRNA）報導，哈吉在洗澡後不久便病倒，並於本月23日去世。

哈吉2014年接受「德黑蘭時報」（Tehran Times）採訪時，透露自己最喜歡的食物是豪豬，還說自己時而住在德加村（Dejgah）一處地洞，時而住在關心的鄰居所搭建的磚棚裡。

他當時告訴媒體，他這種不尋常的選擇，歸因於年輕時的「情感挫折」。

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伊朗通訊社報導，多年不洗澡，讓哈吉的皮膚覆蓋「煤灰和膿液」，還說哈吉平時吃腐肉維生，還會喝裝在舊油罐中不衛生的水。

他還喜歡抽菸，至少有一次被拍攝到嘴中同時含著不只一根香菸。

伊朗通訊社表示，別人試圖幫他洗澡，或者給他乾淨的水喝，都讓他很難過。

然而，哈吉是否為「最長時間不洗澡」的紀錄保持人則一直存有爭議。早在2009年，就有報導說一名印度男子當時已有35年沒刷牙或洗澡。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111026

影片來源：hanz

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。

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