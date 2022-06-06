白鵝羽毛髒亂引關注 北市動物園：不敢下水洗澡

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市立動物園兒童動物區養了一群白鵝，其中一隻羽毛明顯髒亂，引發關注。園方說明，保育員曾給予特別照顧，並請獸醫師來檢查，結果發現牠其實很健康，只是不敢下水洗澡。

設置於台北市立動物園最靠近入口處的兒童動物區，又可細分為可愛動物、農村動物、農村生態等不同展示區，養了一群鵝、鴨、雞、豬等家禽與家畜，往往吸引許多小朋友駐足逗留。

不過，鵝群中，有一隻外觀明顯髒亂、羽毛泛黃的個體時常引起關注，擔憂牠是不是健康狀況不佳，或是被鵝群排擠。

動物園今天透過新聞稿說明，這群鵝的正確名稱叫「白羅曼鵝」，被遊客關心的個體其實會自行整理羽毛，但牠從不下水洗澡，所以身上的泥巴總是洗不乾淨。

動物園表示，保育員有幫這隻個體洗過澡，也有請獸醫師來檢查，確認牠其實很健康，只是不敢到水池游泳，都在路邊的積水區或利用遊客手壓出水幫浦打出的水來清潔身體，請遊客不用擔心。

動物園介紹，鵝群喜歡在草地上曬太陽，偶爾到水池裡戲水，往往會有一隻領頭鵝率領大家行動，包含覓食、理毛、休息、探索，且鵝到了繁殖季節警覺性會特別高，只要被入侵地盤，連照顧者都會追趕攻擊。（編輯：張銘坤）1110606