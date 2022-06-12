家樂福送下架蔬果加菜 壽山動物園增加飲食多樣性

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壽山動物園與家樂福攜手推出動物版「續食計畫」，將賣場即將下架，但仍可食用的蔬果送給動物們食用。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）壽山動物園與家樂福攜手推出動物版「續食計畫」，將賣場即將下架，但仍可食用的蔬果送給動物們食用。其中包含牛蒡、苜蓿芽等首次提供給動物吃的蔬果，動物們接受度高，一下就吃光。

壽山動物園與家樂福推出的動物版「續食計畫」，6月7日起正式啟動，當天從家樂福鼎山店載回平常園區較少提供的蔬果，幫大象「阿里」、長鼻浣熊、沼林袋鼠、象龜和樹懶等動物加菜。

壽山動物園主任莊絢智接受中央社記者訪問表示，有別於動物們常吃的紅蘿蔔、葉菜類等蔬果，家樂福提供了許多過去動物園較少提供的蔬果種類，其中牛蒡、苜蓿芽、天山雪蓮等更是首次提供給動物吃，增加動物飲食多樣性。

象龜第一次吃到牛蒡，山羌、迷你驢則是第一次吃到苜蓿芽，園方觀察發現，動物們對首次出現的蔬果感到新奇，但都願意大膽嘗試，甚至一下就吃光光。

莊絢智說，壽山動物園7日從家樂福鼎山店載回牛蒡、天山雪蓮、紅橡木萵苣、紅鬚玉米筍、娃娃菜等蔬果，有不少是過去動物園沒提供過的種類，未來壽山動物園平均約1、2週會到家樂福鼎山店載運一次蔬果，替動物們加菜。

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家樂福表示，自2016年起推動「家樂福續食計畫」，由受過食物安全訓練的員工，將下架但仍可食用的商品，捐贈給門市附近的社福團體；今年與壽山動物園合作的續食計畫開啟新的里程碑，也展現對動物的關懷。

壽山動物園正在進行休園整修工程，預計9月底或10月初重新對外開放，壽山動物園持續透過臉書等社群網路，介紹動物生活日常，吸引民眾關注，也讓動物園話題不斷。（編輯：黃世雅）1110612