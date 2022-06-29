保育員爭取全面同額加薪 北市動物園持續協商

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台北市立動物園保育成果世界聞名，不過多名保育員29日陳情指出，保育員薪資凍漲多年，天花板更是不到新台幣4萬元，期盼能全面同額加薪。中央社記者陳昱婷攝 111年6月29日

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市立動物園保育成果世界聞名，不過多名保育員今天陳情指出，保育員薪資凍漲多年，天花板更是不到4萬元，期盼能全面同額加薪。園方表示，加薪是大家的共識，將持續協商。

台北市立動物園企業工會今天率領多名保育員到市政大樓前抗議，工會理事長蔡鴻志表示，他擔任保育員已11年，體認到無論抱有多大熱忱、多認真工作、多努力充實自己，保育員的薪資只要入行5年就會達到天花板，月領新台幣3萬多元直到退休。

蔡鴻志指出，工會成員們不願這樣過一輩子，站出來試圖打破僵局、爭取加薪，儘管園方一開始表示樂見其成，卻自行開了3次會討論加薪方案，並拒絕工會代表參與，直到工會請求議員協助介入。

蔡鴻志說，工會終於進入第4次會議後，卻被告知僅1人有發言權，意見還不被採用，甚至操弄眼紅文化，在會議中說照養昆蟲、兩爬、鳥類等工作比較輕鬆安全，薪資加給應與照養猛獸的保育員不同。

參與抗議的昆蟲館保育員陳信雄表示，昆蟲館要飼養數百種、上萬隻昆蟲，包含蜘蛛、蠍子、螽斯等有不同生命階段且飼養資料稀少的物種，需要相當專業及經驗才能培養出最佳判斷力。

穿山甲保育員林宣足說，北市動物園是全球少數可以繁殖穿山甲的動物園，還能照養出世界最高齡的個體「穿胖」，並讓穿山甲在不麻醉、保定的情況下讓獸醫師檢查，保育員的角色絕對不可或缺。

林宣足指出，保育員們除了打掃之外，還要協助執行學術研究、依據動物需求做展場豐富化及飼料調配，並自行花錢及時間接受動物訓練課程，希望政府及園方能看見、尊重保育員的專業，並賦予相對應的價值。

工會最後高喊「動物園假協商，教育局幫幫忙」、「夢幻聞屎工作者，訓練育幼一肩扛」、「薪水不成長，前途路茫茫」口號，將陳情書遞交給教育局人事室主任王秋萍。

王秋萍向工會表示，調高薪資是動物園與教育局的共識，教育局會要求動物園盡快召開勞資會議、與工會協商，討論出大家都能接受的解決方案後，送到教育局審查，並爭取行政院協助。

動物園透過新聞稿回應，園內職員薪資結構包含工餉、專業加給及危險職務加給，其中工餉與專業加給是依行政院公布的軍公教待遇同步調整，職務加給則依行政院79年核定的方案發放，金額已超過30年未調升，方案中的概念與現今動物照養業務風險嚴重脫鉤。

動物園表示，從104年起，園內便開始研擬職務加給修正案，希望以調升額度反映新型態動物照養管理工作的特殊性，並回應社會大眾對動物園提升專業服務的期待，後續將持續與工會代表開會討論，預計7月底前擬定草案，草案須經市府審查後，送行政院核定，始生效力。（編輯：李錫璋）1110629

台北市立動物園多名保育員29日到台北市政府前拉布條陳情，爭取全面同額加薪，並將陳情書遞交給教育局代表。中央社記者陳昱婷攝 111年6月29日

台北市立動物園企業工會29上午日到台北市政府前舉辦「動物員要加薪、不是爭取醫藥費」記者會，圖為工會理事長蔡鴻志（前右）遞交陳情書，由台北市政府教育局人事室主任王秋萍（前左）接收。中央社記者趙世勳攝 111年6月29日

台北市立動物園企業工會29日上午到台北市政府前舉辦「動物員要加薪、不是爭取醫藥費」記者會，向台北市政府教育局陳情，台北市議員邱威傑（前中）到場聲援。中央社記者趙世勳攝 111年6月29日

台北市立動物園企業工會29日上午到台北市政府前，舉辦「動物員要加薪、不是爭取醫藥費」記者會，並向台北市政府教育局陳情，包含要求全面提高動物園員工薪資、抗議園方不誠信行為、邀請教育局參與協商等需求。中央社記者趙世勳攝 111年6月29日

台北市立動物園企業工會29日上午到台北市政府前舉辦記者會，向台北市政府教育局陳情，爭取加薪，並在現場上演行動劇，表達動物園底層員工心聲。中央社記者趙世勳攝 111年6月29日

台北市立動物園企業工會29日上午到台北市政府前，舉辦「動物員要加薪、不是爭取醫藥費」記者會，向台北市政府教育局陳情，有保育員帶動物玩偶到現場發聲。中央社記者趙世勳攝 111年6月29日