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25年未調整票價 北市動物園：漲價不得不為

2022/2/28 19:44（3/1 12:29 更新）
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台北市立動物園門票擬調漲為120元，引發關注。（中央社檔案照片）
台北市立動物園門票擬調漲為120元，引發關注。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市立動物園門票擬調漲為120元，引發關注。根據動物園年度決算書，虧損逾4億元已是多年常態，園方也表示，現行60元票價已維持25年未調整，適度調漲已是不得不為的考量。

台北市教育局近期公告「台北市立動物園門票收費標準」條文修正草案，擬將全票價格從現行新台幣60元調漲為120元，學生及義勇警消等優待票也調漲為60元，票價內含搭乘遊客列車及參觀教育中心費用。

現行台北市立動物園票價為入園門票全票60元、優待票30元，參觀教育中心加收20元、優待票10元，遊客列車5元。

根據動物園年度決算書，動物園光去年上半年就已虧損約1.8億元，109年度到105年度則平均虧損約4.8億元，顯示歲入、歲出短差逾4億元已是常態。

動物園今天發布新聞稿說明，動物園長期致力於野生動物保育與教育推廣，同時是民眾休閒遊憩、學校校外教學的熱門場所，但票價自民國86年以來已維持25年未調整。

動物園指出，有鑒於民眾「一票到底」的輿情，及連年動物照顧所需的飼糧、設備成本價格持續攀升，適度調漲門票價格已是不得不為的考量，因此在參考國內外公立動物園規模與收費標準、自然科學博物館及故宮博物院等國內大型場館票價，再審慎評估營運成本與保育教育目標後，預計將票價調整為120元。

動物園表示，動物園的營運預算均由台北市政府稅收支應，然而歷年園區外縣市及外籍遊客組成比例平均在7成以上，調漲票價將更符合使用者付費精神，而台北市民票價仍維持60元優惠。

動物園發言人曹先紹透過電訪指出，從園區遊客服務品質滿意度調查報告來看，網路市調有近6成5的受訪者贊成調漲票價，而面訪調查則有7成4受訪者贊成方案，草案目前仍在意見蒐集階段，園方將聆聽並彙整各方意見，研商出最適宜的方案。（編輯：郭諭儒）1110228

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