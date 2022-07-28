議員指動物園票價漲不合理 北市府：仍在討論

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（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市議員耿葳指出，市立動物園擬漲票價，調資料發現根本不合理，因近8年門票總收入有增加。北市教育局今天表示，動物園相關支出仍比收入多，票價調漲還在討論階段。

台北市議會大會下午召開教育部門質詢，國民黨籍議員耿葳質詢，台北市立動物園2月間宣布擬漲票價，全票從新台幣60元漲到120元，調資料發現，動物園稱漲價原因是近年長期虧損，導致入不敷出。

耿葳說，調民國103年至去年總預算，動物園在109年、110年雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，收入雖短收但仍有餘額，未出現用完預算等狀況。

她表示，從103年至去年，除104年、109年及去年的門票收入短收，但近8年門票總收入仍超過8億餘元，收入還增加6700餘萬元，從門票總收入看不出漲價理由，根本不合理。

她說，動物園曾提出有7成民調認同漲票價，但題目過於偏頗，且動物園隸屬北市府，具備公益及教育性，經費由市府編預算，若隨意亂漲價，恐影響民眾荷包。

教育局回應，針對議員質詢部分，動物園歲出預算雖有餘額，但以每年歲入跟歲出預算相比，仍有高達4億以上差額，考量動物園是具有社會教育機構及公益性質，會由北市府另覓財源，補足差額。

教育局表示，至於歲出預算未能全部使用完畢，主要是因剩下為人事費或工程採購保留款，屬專款專用，無法挪為其他用途，且調漲票價部分目前仍在討論階段。

動物園2月間曾發新聞資料，從民國86年至今，25年未調整60元票價，鑒於民眾「一票到底」輿情及連年動物照顧所需飼糧、設備成本價格攀升，適度漲價是不得不為考量，預計將調整為120元。（編輯：張銘坤）1110728