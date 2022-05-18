北市動物園揭保育員日常 打掃、備餐還要會裝潢[影]

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影片來源：臺北市立動物園

（中央社記者陳昱婷台北18日電）保育員工作能和動物密切接觸，不過台北市立動物園指出，這份工作不容易，不怕髒臭、可以提供客製化飲食只是基本功，有時還要動手整修欄舍、製作行為豐富化設施。

台北市立動物園照養穿山甲、大貓熊、水豚等上百種動物，常常收到喜愛動物的民眾詢問，如何才能成為天天與動物相處的保育員。園方今天透過新聞稿說明，這份工作並不如想像中容易。

動物園指出，保育員每天上班第一件事，就是去動物欄舍巡視，確認牠們前晚沒有打架、受傷或生病，接著用1到2個小時打掃動物糞便，同時仔細觀察動物行為樣態。

動物園表示，巡視完接著就是備餐，除了將飼料調配中心送來的新鮮食材清洗、切塊，還要根據動物食性、身體狀況、用餐習慣等，安排每餐份量和放飯時間，避免挑食、吃太快或吃太多。

除了基本照養工作，動物園指出，保育員還得進行動輒長達數個月、考驗耐心與毅力的醫療親近訓練，有時還要動手整修欄舍、維護照養環境、發想並製作行為豐富化設施，最好還能掌握最新的研究資料，充實動物學相關知識。

入行超過7年的保育員林靜宜照養過無尾熊、斑哥羚羊、東非狒狒，她說，保育員除了不能怕髒、臭、蟲外，還要能接受不時冒出的抓痕與瘀傷，並不斷學習進步、充實自我，像她因為這份工作，學會使用電鑽、木鋸及焊鐵。

對於想成為保育員的人，林靜宜表示，保育員最重要的條件，是擁有一顆為動物著想的心，因為動物不會說話，只有保育員透過觀察、研究，了解動物們的需求和疾病，替牠們發聲，爭取更好的生活環境。

動物園表示，保育員入行月薪約新台幣3萬多元，逢年過節須照常排班，有時夜間還得留守照顧新生兒，若民眾具有成為保育員的決心，留意官網不定時公布的招考訊息。（編輯：郭諭儒）1110518

台北市立動物園保育員林靜宜表示，保育員最重要的條件，是擁有一顆為動物著想的心。（台北市立動物園提供） 中央社記者陳昱婷傳真 111年5月18日