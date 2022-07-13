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體感溫度40度 北市動物園迷你馬輪流吹電扇

2022/7/13 12:47
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）氣象局預報，台北市本週體感溫度高達攝氏40度，不僅讓人難耐，動物園裡的迷你馬和家驢也出現奇特的行為，一直走回室內、靠在牆邊。園方解釋，牠們其實是為了吹電風扇消暑。

台北市立動物園兒童動物區照養多種家禽、家畜，近期天氣炎熱，有遊客觀察到迷你馬和家驢時常走回室內欄舍，靠在牆邊動也不動，擔心是動物太無聊而出現刻板行為，趕緊向園方通報。

動物園今天發新聞稿說明，牠們其實是在吹電風扇消暑，且如果每面牆都站滿了，晚到的還會先離開等下一輪，甚至為了讓電風扇達到最強的效果，用身體把門關起來，害得門經常脫軌、損壞。

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動物園進一步表示，聰明的迷你馬和家驢疑似為了解渴，上週晚間還自行打開消防栓，且因為只開不關，隔天上班的保育員只能無奈面對一片狼藉。

動物園指出，因應氣溫快速上升，除了啟動噴霧系統來降低環境溫度外，飼料調配中心也陸續為動物們打造各類冰品，包含水果冰、肉冰、魚冰、血水冰等，因應不同物種需求特製，不僅消暑，又能增進行為豐富化。（編輯：李亨山）1110713

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