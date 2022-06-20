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壽山動物園供水果冰讓動物消暑 黑猩猩緊盯室友享用冰棒[影]

2022/6/20 11:20（6/20 12:51 更新）
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壽山動物園提供冰棒讓動物消暑，黑猩猩「莉忠」（後）被室友「美珍」（前）舔食七彩冰棒的模樣吸引，專注看著美珍吃。（圖取自facebook.com/ShouShanZoo）
壽山動物園提供冰棒讓動物消暑，黑猩猩「莉忠」（後）被室友「美珍」（前）舔食七彩冰棒的模樣吸引，專注看著美珍吃。（圖取自facebook.com/ShouShanZoo）
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄連日氣溫飆破30度，壽山動物園和高雄知名冰店皇冠冰城為了讓動物們消暑，用不同水果製作各種冰棒，供動物食用；並預告將於10月重新開園時，合作推出聯名冰品販售慶祝。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，天氣炎熱，雖然壽山動物園正值休園整建期間，園方仍不忘幫動物準備消暑冰品，用各式容器裝入火龍果、百香果、芭樂、蘋果、水梨、哈密瓜及碎冰塑型，並以樹枝當作握柄，方便靈長類動物食用。

黑猩猩「莉忠」拿到七彩冰棒沒有立刻吃，反而被室友「美珍」大口舔食七彩冰棒的模樣吸引，暫時放下手中的冰棒，專注看著美珍吃。紅毛猩猩「咪咪」則善用樹枝握柄，手腳各夾著不同冰品輪流食用。

此外，2015獲得市府觀光局舉辦的「高雄十大冰品網路票選活動」冠軍，2019年也榮獲「高雄十大奇冰」頭銜的皇冠冰城，也特製吉拿棒造型水果冰及三色水果千層冰，由園方分別送給胭脂猴和黑熊品嚐。

聰明的胭脂猴還將冰棒折斷成容易的入口大小；保育員則將三色水果千層冰擊碎成小塊，讓年長的黑熊「瑪莉」更方便食用。

皇冠冰城老闆黃三德表示，希望發揮製冰專長幫動物們消暑解熱，因此將火龍果、奇異果、哈密瓜、蘋果、木瓜等新鮮水果打成汁，再以急速冷凍鎖住鮮度及風味。

為慶祝動物園即將在10月重新開園，皇冠冰城的老闆黃三德也透露正在研發開園聯名冰品，預計10月推出，邀民眾也一起吃冰慶祝動物園重新開園。（編輯：黃世雅）1110620

高雄連日氣溫飆破攝氏30度，壽山動物園和高雄知名冰店皇冠冰城為了讓動物們消暑，用不同水果製作各種冰棒，供動物食用；紅毛猩猩「咪咪」善用樹枝握柄，手腳各夾著不同冰品輪流吃。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月20日
高雄連日氣溫飆破攝氏30度，壽山動物園和高雄知名冰店皇冠冰城為了讓動物們消暑，用不同水果製作各種冰棒，供動物食用；紅毛猩猩「咪咪」善用樹枝握柄，手腳各夾著不同冰品輪流吃。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月20日
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