動物也要消暑 頑皮世界推特製水果冰

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天氣炎熱，位於台南市學甲區的頑皮世界野生動物園為熊狸製作各種水果口味的「枝仔冰」消暑。（頑皮世界提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）進入炎熱夏季，頑皮世界野生動物園保育員特別為園內動物設計消暑冰品，有水果口味的「枝仔冰」，還有以西瓜皮盛裝水果和冰塊的綜合水果冰，餵食不到幾分鐘就被吃光。

頑皮世界野生動物園今天發布新聞稿指出，為了讓園內動物們也能過個舒適暑假，特別由熟悉動物食性的保育員們研究製作各種冰品，雜食性熊狸獲得蘋果、葡萄、芭樂、木瓜等各種口味混搭的水果枝仔冰，當看到與平日不同餐點時，熊狸先是好奇舔了舔，接著就大口咬下，不到幾分鐘全部吃完。

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園方人員指出，為浣熊家族製作的則是大碗綜合水果冰，以半個挖空的西瓜當容器，裡面裝滿大量水果和冰塊，浣熊面對冰涼誘惑也是立刻上前大快朵頤，而沙漠動植物區的狐獴也有特製冰品可吃，保育員看到動物們開心的反應與表情，直呼努力獲得最佳回報。

園方指出，除了為動物消暑，頑皮世界水樂園在暑假期間天天開放，並不定時推出各種話題活動，讓遊客觀賞完各種可愛動物後，也能為自己消暑一下，7月1日至9月30日配合台南市政府推出的「台南好康券」活動，憑券可享2人同行門票優惠。（編輯：卞金峰）1110711