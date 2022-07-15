北市人工哺育無尾熊寶寶 個頭小獨立生活適應佳

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台北市立動物園表示，人工哺育的無尾熊寶寶正式取名為Bess，在無尾熊家族中彼此獨立生活、適應良好，歡迎民眾到無尾熊館參觀。（台北市立動物園提供）中央社記者陳怡璇傳真 111年7月15日

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）北市動物園表示，人工哺育無尾熊取名Bess，在無尾熊家族中彼此獨立生活、適應良好，歡迎民眾至無尾熊館參觀，為個頭還比較小的Bess加油打氣。

台北市立動物園新聞稿表示，最近參觀無尾熊館的民眾應該會發現，多了一隻體型比較小個體，那就是人工哺育的無尾熊寶寶，並正式取名為Bess，這是由園方首次啟動人工哺育機制照養長大個體。

Bess的媽媽Grace，去年因反轉錄病毒發病，引發急性白血病，無法自理生活及育幼，後來園方忍痛安樂死，並緊急從Grace育兒袋中取出當時僅201天大的寶寶。

動物園表示，儘管過去毫無相關經驗，照養團隊仍舊盡最大努力，邊做邊調整與學習，始終和澳洲庫倫賓動物保護區專家群密切聯繫。後來由照養團隊共同取乳名Bess帶有祝福之意，也正式成為小傢伙名字。

Bess目前1歲2個多月大，體重約2500公克，雖然和同齡無尾熊相比稍輕，但仍在穩定地增長中。最近一次每月例行健檢結果，各項表現都健康，採食情形及糞便狀況都正常。

而今年4、5月時，保育員就開始陸續嘗試讓Bess和其他母熊短暫見面互動，彼此相互認識、熟悉與適應，經過照養團隊審慎觀察與評估後，6月初正式讓Bess加入群體，與其他無尾熊在共同空間一起展開獨立新生活。

動物園指出，無尾熊本身屬於獨居動物，母熊雖可共同使用一個空間，但多數時間是各過各的、互不干擾。一個多月來Bess與其他家族成員相處都很平和，也順利找到自己喜歡棲位，成功展開獨立生活。（編輯：方沛清）1110715