北市動物園紅猴家族添丁 新生黑毛3週後變色

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台北市立動物園23日表示，非洲動物區紅猴家族「男道」與「星濡」夫妻檔十分恩愛，日前產下園內第一隻壬寅虎年的寶寶，母子均安。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年2月23日

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市立動物園傳出好消息，紅猴家族日前誕生一隻男寶寶，園方指出，寶寶活動力十足，目前身上布滿的黑色細毛，約3週後會開始轉變成亮麗金橙色，邀請民眾來拜訪。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，非洲動物區紅猴家族「男道」與「星濡」夫妻檔十分恩愛，二兒子「濡牧」才剛滿11個月大，又在19日產下園內第一隻壬寅虎年的寶寶，母子均安。

動物園指出，「星濡」育幼經驗豐富，無論在樹上移動或是坐在樹梢進食時，都會用單手將寶寶緊抱在懷中，甚至當長子「濡安」試著靠近希望幫忙理毛時，「星濡」還會威嚇驅趕，讓想撒嬌的「濡安」只能退到底下痴痴地望著媽媽，神情看起來有點落寞。

至於寶寶的狀況，動物園表示，寶寶活動力十足，即使在熟睡中，也會努力地手腳併用抱住「星濡」，並時不時調整位置，畫面十分溫馨可愛。

此外，動物園指出，新生寶寶現在身上布滿黑色的細毛，與紅猴家族其他成員亮麗的金橙色毛髮截然不同，毛色大約在3週後會漸漸開始轉變，歡迎民眾常來拜訪，把握機會觀察新生兒短暫又難得的生長變化。（編輯：張銘坤）1110223