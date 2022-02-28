「圓仔」破百公斤直逼爸爸 北市動物園促減肥

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台北市立動物園明星動物大貓熊「圓仔」即將滿9歲，體重直逼約110公斤的爸爸「團團」，因此園方開始準備減重特餐，希望幫牠達到理想體重。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年2月28日

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市立動物園明星動物大貓熊「圓仔」今年即將滿9歲，園方今天指出，牠的體重直逼約110公斤的爸爸「團團」，因此開始準備減重特餐，希望牠保持健康。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，今年即將滿9歲的「圓仔」天生小臉，已成年的牠若只露出臉龐，還會被誤會是1隻可愛小幼熊。食量比其牠大貓熊小的「圓仔」，吸收能力似乎特別好，體重居然直逼110公斤的爸爸「團團」。

動物園指出，「圓仔」目前身體狀況一切良好，但為了長期健康著想，保育員開始精心調製低脂、低糖、低鹽、高蛋白質的「減重窩窩頭」，希望幫牠達到理想體重。「圓仔」對新配方沒有什麼反應，照樣吃得很香。

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動物園表示，「圓仔」的妹妹「圓寶」已1歲8個月大，體重接近70公斤，比「圓仔」同日齡的體重還重，因此保育員也開始隨時注意「圓寶」的體重變化。

動物園指出，「圓寶」現在還與媽媽「圓圓」住在一起，2熊天天上演採食「諜對諜」戲碼，常互相覺得對方的東西比較好吃，甚至會直接拿走對方手上食物，因此為了讓母女都能享用完整餐點，近期已安排「圓寶」開始獨立吃晚餐。（編輯：戴光育）1110228