逢甲大學：遭勒索病毒鎖定 已採必要措施避免擴散

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）逢甲大學今天表示，17日得知被勒索病毒NOVA集團鎖定，進行應變處理，協請外部資源協助調查，已初步確認受害範圍與原因，並已採取必要措施避免擴散。

有媒體報導，勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲2所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學；Nova在暗網上罕見標註，攻打逢甲大學的是Chinese APT｜Nova Affiliates，恐是具有國家級背景的駭客組織。

此篇報導中提到，Nova暗網中顯示，此次入侵逢甲大學後，已拿到10GB資料，包含一些程式碼、員工數據、學生付款紀錄、數據庫架構；若逢甲大學不回應Nova要求，10天之後，Nova將會對外公開部分資料。

逢甲大學今天透過聲明稿表示，6月17日即接獲外部情資，得知被勒索病毒NOVA集團鎖定，隨即進行應變處理、展開調查並協請外部資源進行事件調查。

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校方指出，經過將近24小時調查，目前已初步確認受害範圍與原因，並已採取必要措施避免擴散，但仍有諸多細節尚待釐清。

校方提到，經確認，目前有媒體所稱員工數據、學生付款紀錄等資料並非屬實；為避免影響調查作業進行，望各界莫多加揣測。（編輯：陳仁華）1140619