WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽 馮翊新挺進32強

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（中央社記者黎建忠台北19日電）台灣男子桌球好手馮翊新，今天在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽男單首輪，以11比9、13比15、11比8、11比6擊敗英格蘭選手皮奇福德，成功挺進32強。

現年22歲、世界排名第51名的馮翊新，今天賽前對上世界排名第49名的皮奇福德（Liam Pitchford），曾在2022年有著唯一的1次交手，當時馮翊新3比2獲勝。

今天雙方再度交手，首局多次拉鋸，經歷7度平手，最終馮翊新在9比9平手時連拿2分，順利開紅盤。

第2局2人同樣激戰，經歷了8次平手，不過這次輪到皮奇福德發威，在雙方13比13時靠著2波強攻取得分數，也順利扳回1局。

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幸好馮翊新氣勢沒被擊垮，第3局在5比5平手時打出4比1攻勢佔得先機，順利再拿下1局聽牌；關鍵的第4局，馮翊新則是在6比6平手時連得5分，順利終結比賽。

根據籤表，晉級男單32強的馮翊新，接下來將對上大會第15號種子、世界排名第25名的中國19歲陳垣宇，依照世界桌球職業大聯盟（WTT）官網數據，雙方生涯交手3次，陳垣宇2勝1敗佔優勢。（編輯：陳仁華）1140619