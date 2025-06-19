加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中正紀念堂轉型 政院：中長期規劃為民主教育園區
首頁 / 運動

WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽 馮翊新挺進32強

2025/6/19 21:59（6/19 22:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣男子桌球好手馮翊新在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽，首輪如願過關闖進32強。（中央社檔案照片）
台灣男子桌球好手馮翊新在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽，首輪如願過關闖進32強。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北19日電）台灣男子桌球好手馮翊新，今天在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽男單首輪，以11比9、13比15、11比8、11比6擊敗英格蘭選手皮奇福德，成功挺進32強。

現年22歲、世界排名第51名的馮翊新，今天賽前對上世界排名第49名的皮奇福德（Liam Pitchford），曾在2022年有著唯一的1次交手，當時馮翊新3比2獲勝。

今天雙方再度交手，首局多次拉鋸，經歷7度平手，最終馮翊新在9比9平手時連拿2分，順利開紅盤。

第2局2人同樣激戰，經歷了8次平手，不過這次輪到皮奇福德發威，在雙方13比13時靠著2波強攻取得分數，也順利扳回1局。

google news透過 Google News追蹤中央社

幸好馮翊新氣勢沒被擊垮，第3局在5比5平手時打出4比1攻勢佔得先機，順利再拿下1局聽牌；關鍵的第4局，馮翊新則是在6比6平手時連得5分，順利終結比賽。

根據籤表，晉級男單32強的馮翊新，接下來將對上大會第15號種子、世界排名第25名的中國19歲陳垣宇，依照世界桌球職業大聯盟（WTT）官網數據，雙方生涯交手3次，陳垣宇2勝1敗佔優勢。（編輯：陳仁華）1140619

#斯洛維尼亞
#馮翊新
#世界桌球職業大聯盟
#皮奇福德
馮翊新
馮翊新亞洲盃找回信心 全大運桌球男單、團體摘金馮翊新不敵張本智和 桌球世界盃首度參賽16強止步
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：