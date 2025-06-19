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鑽石舞台之夜公益效應佳 胡瓜想小而美經營

2025/6/19 21:29（6/19 21:46 更新）
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由資深藝人胡瓜（圖）領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將前往台中，他19日表示，這種表演性質最怕觀眾看不到台上在演什麼，開太大場不太適合，小而美就好。（萬星傳播提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月19日
由資深藝人胡瓜（圖）領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將前往台中，他19日表示，這種表演性質最怕觀眾看不到台上在演什麼，開太大場不太適合，小而美就好。（萬星傳播提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月19日
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）由藝人胡瓜、康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」將前往台中，胡瓜今天表示，售票狀況不錯，很感動公益效應能擴大；如果一次開太大場不太適合表演性質，「小而美」較適合。

胡瓜領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會今天彩排，胡瓜受訪時表示，票已經賣完7、8成，預計結餘應可捐給4個社福團體各新台幣150萬到200萬元，感謝企業及華僑的支持，看到公益效應擴大很感動。

媒體詢問演唱會有無可能開大場一點，胡瓜表示，「大巨蛋可以坐一場，我相信做得到，問題是品質會不好」，如果場子太大，觀眾要看大螢幕，乾脆回家看電視，而且規模及經費也要控制，否則對社福團體捐不出錢，小而美經營就很好。

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胡瓜說，想服務觀眾以長者居多，有次場勘一個籃球場，上面的座位老人家就爬不上去；上次演唱會開在北流，請了150個志工去照顧老人家，「我們就可能是小場，但是如果可以就多辦幾場，這樣才看得到真實的」。

「鑽石舞台之夜」演唱會將於8月2日、3日在台中惠蓀堂登場。（編輯：管中維）1140619

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