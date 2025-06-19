余德龍敲再見安打助桃猿3連勝 持續緊咬獅隊

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊今天在桃園棒球場與統一7-ELEVEn獅隊一路纏鬥，9局下余德龍敲出再見安打，最終幫桃猿在上半季爭冠期以2比1擊退獅隊，奪3連勝，持續緊咬獅隊。

桃猿4局下展開攻勢，林子偉敲出安打後盜上二壘，林泓育再敲安打攻下1分；6局上獅隊潘傑楷敲安打後盜二壘，林子豪擊出安打追平比分。

9局下桃猿林智平、林泓育敲安打後，張閔勛成功犧牲觸擊，形成二、三壘有人，余德龍敲出再見安打，終場桃猿以2比1擊退獅隊，阻止獅隊點亮上半季封王魔術數字，目前桃猿落後獅隊2.5場勝差。

獲選單場最有價值球員（MVP）的余德龍賽後表示，其實他不是英雄，是靠林智平與「小胖（林泓育）」安打，張閔勛推進，「我們都是以贏球為目標，在場上把自己做好。」

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桃猿先發投手威能帝（Pedro Fernandez）用97球投8局，被敲出7支安打，沒出現保送，飆出8次三振，僅失掉1分演出優質先發，最後由後援投1局無失分的朱承洋奪下勝投。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）以98球投7局，被敲出5支安打，投1次保送、4次三振，失掉1分也演出好投，最終被敲再見安打的王鏡銘吞下敗投。（編輯：李明宗）1140619