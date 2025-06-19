高宇杰3安猛打賞 兄弟突破徐若熙封鎖中止3連敗

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊捕手高宇杰今天在天母棒球場，忍受下半身不適仍全場蹲捕，還有3安猛打賞表現，並突破味全龍隊先發投手徐若熙壓制，終場5比1搶勝中止3連敗。

兄弟3局上靠高宇杰、岳政華敲安打，率先攻下1分；5局上高宇杰、宋晟睿敲安打後，徐若熙發生暴投奉送1分，江坤宇再擊出安打送回1分，取得3比0領先；6局上詹子賢、黃韋盛敲安打後，岳東華擊出高飛犧牲打再得1分。

7局上江坤宇靠投手王維中傳球失誤上壘，但腳踝扭傷被攙扶退場，許基宏再敲出1打點安打。終場兄弟就以5比1擊退龍隊，目前仍暫居第2名，落後第1名統一7-ELEVEn獅隊2場勝差。

先發蹲捕的高宇杰4打數敲出3支安打，跑回2分，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟總教練平野惠一賽前透露，其實高宇杰的身體狀況沒到100%；不過平野惠一賽後強調，每天狀況不太一樣，高宇杰有上場放心許多，因為他平常是不會喊痛的球員，所以教練團要更仔細去觀察他的狀況。

高宇杰則表示，自己是下半身有時候會不舒服，「因為我自己知道身體狀況還可以比賽，就想要下場比賽，教練也相信我，上場就是100%，喜歡的球大膽去攻擊。」他並提到，因為徐若熙的球不好打，「早點打出去比較會有好的結果，不然球數落後更不好打。」

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兄弟打線今天突破「龍之子」徐若熙，總計徐若熙用81球投5局，被敲出6支安打，送出5次三振，失掉3分吞下本季第5敗。

平野惠一說：「我們之前對他（徐若熙）有一種打不好的印象，所以選手們為了突破他，會更努力去找出他的弱點。」（編輯：龍柏安）1140619