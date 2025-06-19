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新竹國際動漫節6/28登場 打造二次元嘉年華

2025/6/19 17:01
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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）新竹市政府打造二次元嘉年華，將於28、29日舉辦新竹國際動漫節，現場集結來自台灣、日本、韓國等地超過20名漫畫家與藝術家，還有Cosplay比賽、動漫音樂會等。

新竹市政府今天舉行「漫人祭－2025新竹國際動漫節」宣傳記者會，代理市長邱臣遠Cosplay動漫「火影忍者」角色漩渦鳴人，並與多所新竹學校的動漫社團共同揭開序幕。

邱臣遠表示，今年市府打造動漫音樂會，安排多首經典動漫主題曲，讓活動內容更豐富，另有Cosplay大賽、漫畫家與Coser見面會等，特別的是邀請到「葬送的芙莉蓮」動畫導演齋藤圭一郎與製作團隊前來。

職業Coser何苔苔接受中央社記者訪問表示，今天扮演「火影忍者」角色春野櫻，透過妝容與髮型的細緻調整，更貼近角色神韻。而Cosplay不只是穿上服裝，更是一種對表演的熱愛與投入，也歡迎民眾參加動漫節，感受角色魅力與二次元文化。

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新竹市文化局長王翔郁告訴中央社記者，今年漫人祭主展館串聯體育館1樓及B1地下層，主舞台安排不間斷活動，另打造動漫音樂會，邀請日本團體D-Girls及CrazyBeats等，結合動漫金曲與應援文化。

王翔郁提到，在地下層展區還設有「塹裡尋妖」實境遊戲展區、漫畫打卡布景、攝影棚及伸展台等，歡迎民眾參與。（編輯：張雅淨）1140619

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