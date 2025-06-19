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謝承均休息1年再披台劇8點檔戰袍 升格當林萱瑜老爸

2025/6/19 22:21
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（中央社記者洪素津台北19日電）8點檔「百味人生」今天開鏡，謝承均休息1年再度演出，一出場就有個年紀不小女兒（林萱瑜飾）；戲外2人是好朋友，謝承均笑說：「萱瑜現在一看到我就叫爸，我都叫她閉嘴！」

台劇8點檔「百味人生」以家族情仇與時代情懷為主軸，闡述一段段親情與背叛交織的故事，此劇今天開鏡，演員謝承均、黃少祺、陳珮騏、王樂妍、王振復、星卉、江國賓、林萱瑜等人都裝出席，還有首次挑戰台八劇的嶄新面孔劉書宏也加入演出。

謝承均休息1年再披戰袍，他這次的角色設定直接「升級」，一登場就已是有個年紀不小女兒林萱瑜的父親；雖然戲中是父女，但他透過新聞稿分享，自己與林萱瑜私下是好朋友，「萱瑜現在一看到我就叫爸，我都開玩笑叫她閉嘴，說我不會輕易接受這個現實！」

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陳珮騏在劇中飾演一個自幼受母親嚴格栽培、誤以為備受關愛的女性角色，但實際上，她只是母親為了家族利益所操控的棋子，所有資源與成果最終都歸於哥哥；談起這次挑戰，陳珮騏直言：「這角色真的很難演！但這也是我熱愛演出台8劇的原因」。

陳珮騏補充說，這次劇中每個角色都非常血淋淋、貼近現實，「現在大家都能演符合自己年齡的角色，不用硬裝可愛、硬去醫美，演起來舒服多了，再也不用擔心觀眾罵『幾歲了還演少女』！」（編輯：陳仁華）1140619

林萱瑜
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