加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
無視中國抗議 哥斯大黎加總統府證實與台情報交流
首頁 / 文化
大阪世博
新聞專題
大阪世博2/70
首頁 / 文化

台灣文化in關西世博 大阪百年建築展跨域科技

2025/6/19 14:15（6/19 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，其中在中央公會堂規劃有包含科技舞蹈、VR展演、電影、文學等，呈現台灣文化科技跨域及藝術創作能量。 （文化部提供，@大阪市中央公會堂） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月19日
文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，其中在中央公會堂規劃有包含科技舞蹈、VR展演、電影、文學等，呈現台灣文化科技跨域及藝術創作能量。 （文化部提供，@大阪市中央公會堂） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）讓世界看見台灣，文化部將在日本大阪世博期間舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動，文化部將百年建築大阪市中央公會堂規劃推出VR科技藝術與舞蹈等，展現台灣文化跨域能量。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月2日到8月20日將在大阪登場，活動橫跨線上的「遊戲能力」、VS.空間的「混融色彩」；大阪市中央公會堂的「跨域創造」以及中之島「萬變氣場」等4大場域及4大主題。其中百年建築大阪市中央公會堂將以文化科技展演為主軸，呈現台灣文化的多元。

大阪市中央公會堂建造1918年，紅磚外觀以新文藝復興風格為基調，並融入巴洛克建築元素，2002年被指定為日本國家重要文化財，除了是中之島的地標，近年更被視為「大阪再發現」的代表性建築。

文化部今天發布新聞稿表示，中央公會堂將展出包含黃翊的人機共舞作品「黃翊與庫卡」、狠劇場最新沉浸式作品「放開你的頭腦」、集合4大單元10部作品的「遺留未來VR360播映」、精選10部台灣電影的「台灣電影的璀璨今昔」，以及呼應日本盂蘭盆節的「魔幻台灣—台灣文學展」。

其中「黃翊與庫卡」自2012年首演至今已巡演47座城市，2017年起更特別為視障者製作口述影像，這次是「黃翊與庫卡」首次登日，特別邀請日本聲優錄製日文版，開放視障者及一般大眾報名，希望更多人認識這部動人之作。

百年公會堂3樓將帶來狠劇場遠征威尼斯、日內瓦影展VR互動式展演的「放開你的頭腦」，展演中現場40個觀眾戴上VR設備後，將從被動的觀看者轉變為主動的參與者，甚至成為表演的一部分。作品打破傳統欣賞模式，讓每位參與者在虛擬空間中，共創獨一無二的表演體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「遺留未來VR360播映」涵括10部影片，包含「家的回望」中的「住所不明：福島今」、「舊家」，展開對家園的凝視與回望；「記憶風景」的「Closet」、「彼岸」、「寂靜」探討孤獨、掙扎及死亡與重生之間的過渡；「開房間VR三部曲」的「遺留」、「彩虹彼端」、「浮光童夢」，模糊了現實與虛構的界線等等。

「台灣電影的璀璨今昔」影展由國家電影及視聽文化中心精選「台北之晨」、「上山」、「千禧曼波」、「王船祭典」、「哈勇家」以及「書店裡的影像詩：停駐與穿越」等10部風格迥異的台灣電影。開場前也將播映1970年大阪萬博期間推出的「萬博追蹤」數位修復片段。（編輯：李亨山）1140619

文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，其中藝文團隊「狠劇場」沉浸式作品「放開你的頭腦」，將在大阪市中央公會堂展演。 （文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月19日
文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月將在日本大阪登場，其中藝文團隊「狠劇場」沉浸式作品「放開你的頭腦」，將在大阪市中央公會堂展演。 （文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月19日
巴洛克
義大利長笛演奏家布魯諾呈現巴洛克至當代饗宴哈德利希攜手柏林愛樂巴洛克合奏團 7月訪台演出
大阪世博
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳世凱參訪大阪世博 盼強化台灣觀光行銷
70
更多編輯台推薦新聞：