台灣文化in關西世博 大阪百年建築展跨域科技

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）讓世界看見台灣，文化部將在日本大阪世博期間舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動，文化部將百年建築大阪市中央公會堂規劃推出VR科技藝術與舞蹈等，展現台灣文化跨域能量。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月2日到8月20日將在大阪登場，活動橫跨線上的「遊戲能力」、VS.空間的「混融色彩」；大阪市中央公會堂的「跨域創造」以及中之島「萬變氣場」等4大場域及4大主題。其中百年建築大阪市中央公會堂將以文化科技展演為主軸，呈現台灣文化的多元。

大阪市中央公會堂建造1918年，紅磚外觀以新文藝復興風格為基調，並融入巴洛克建築元素，2002年被指定為日本國家重要文化財，除了是中之島的地標，近年更被視為「大阪再發現」的代表性建築。

文化部今天發布新聞稿表示，中央公會堂將展出包含黃翊的人機共舞作品「黃翊與庫卡」、狠劇場最新沉浸式作品「放開你的頭腦」、集合4大單元10部作品的「遺留未來VR360播映」、精選10部台灣電影的「台灣電影的璀璨今昔」，以及呼應日本盂蘭盆節的「魔幻台灣—台灣文學展」。

其中「黃翊與庫卡」自2012年首演至今已巡演47座城市，2017年起更特別為視障者製作口述影像，這次是「黃翊與庫卡」首次登日，特別邀請日本聲優錄製日文版，開放視障者及一般大眾報名，希望更多人認識這部動人之作。

百年公會堂3樓將帶來狠劇場遠征威尼斯、日內瓦影展VR互動式展演的「放開你的頭腦」，展演中現場40個觀眾戴上VR設備後，將從被動的觀看者轉變為主動的參與者，甚至成為表演的一部分。作品打破傳統欣賞模式，讓每位參與者在虛擬空間中，共創獨一無二的表演體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「遺留未來VR360播映」涵括10部影片，包含「家的回望」中的「住所不明：福島今」、「舊家」，展開對家園的凝視與回望；「記憶風景」的「Closet」、「彼岸」、「寂靜」探討孤獨、掙扎及死亡與重生之間的過渡；「開房間VR三部曲」的「遺留」、「彩虹彼端」、「浮光童夢」，模糊了現實與虛構的界線等等。

「台灣電影的璀璨今昔」影展由國家電影及視聽文化中心精選「台北之晨」、「上山」、「千禧曼波」、「王船祭典」、「哈勇家」以及「書店裡的影像詩：停駐與穿越」等10部風格迥異的台灣電影。開場前也將播映1970年大阪萬博期間推出的「萬博追蹤」數位修復片段。（編輯：李亨山）1140619