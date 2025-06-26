加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 文化
大阪世博
新聞專題
大阪世博2/72
首頁 / 文化

創作者嗨玩a-We二創 文化世博戶外演出台味十足

2025/6/26 17:56（6/26 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將在8月登場，新勝景掌中劇團打造光雕投影布袋戲「伏魔英雄帖之再現白光劍」也將在日本展演，以科技展現傳統文化新風貌。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月26日
「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將在8月登場，新勝景掌中劇團打造光雕投影布袋戲「伏魔英雄帖之再現白光劍」也將在日本展演，以科技展現傳統文化新風貌。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北26日電）「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將在8月登場，多國創作者分享吉祥物a-We相關創作，101大樓、九份等台灣地景都入列，文化部則將帶布袋戲、神將等戶外演出節目赴日。

文化部策劃的We TAIWAN日前於社群平台X上發起「a-We創作大會」徵件活動，35名國際創作者以作品響應，可以看見珍珠奶茶、豆花、冰品、鳳梨等美食小吃，以及台北101、九份、天燈等特色地景。而化身成小籠包的a-We、手作a-We與脈脈等，更展現創作者的無限創意。

獲第1名的作品是「想跟a-We一起去的地方」，身在日本大阪的作者吉川，巧妙將台北101、翠玉白菜、金針花、熱氣球等融入台灣地圖中。吉川說，他的用心描繪就是希望傳達台灣豐富的自然與文化魅力，「我也非常期待We TAIWAN的各項節目，8月的活動會帶著a-We娃娃和徽章一起去，請多多指教。」

We TAIWAN活動涵蓋日本梅田新地標Grand Green Osaka內VS.空間、大阪市中央公會堂、中之島及線上線下虛實整合等4大場域；文化部今天公布中之島戶外演出節目，以「萬變氣場」為主題，聚集大型人偶、布袋戲、神將等，將讓觀眾親身感受台灣文化在信仰、傳統、科技中所激盪出的無限可能。

google news透過 Google News追蹤中央社

文化部透過新聞稿表示，戶外展演藉由開放空間特性，以「人性中的科技」為主軸，展現台灣傳統藝術透過當代科技的賦能，帶給國際觀眾前所未有的感官體驗。如新勝景掌中劇團第2代兄弟檔聯手打造的光雕投影布袋戲「伏魔英雄帖之再現白光劍」，並結合九天民俗技藝團演出。

傳統與科技的碰撞外，也規劃對未來的想像，如作品「艾拉－相遇中之島」，將由5名舞者協同操作4.2公尺高的大型偶「艾拉」。自未來穿越而來的小學生艾拉，用畫筆記錄這個世界的文化與自然，並帶回未來與同學分享。（編輯：張雅淨）1140626

#文化部
#台北101
#艾拉
#吉川
#101大樓
#大阪世博
#關西世博
文化部策劃We TAIWAN日前發起「a-We創作大會」徵件活動，35名國際創作者響應，來自大阪的創作者吉川以「想跟a-We一起去的地方」拿下第1名，作品內容將吉祥物a-We融入全台各地知名地景及物產。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月26日
文化部策劃We TAIWAN日前發起「a-We創作大會」徵件活動，35名國際創作者響應，來自大阪的創作者吉川以「想跟a-We一起去的地方」拿下第1名，作品內容將吉祥物a-We融入全台各地知名地景及物產。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月26日
a-We
台灣文化前進大阪世博 129場演出展現軟實力文化部We TAIWAN登日亮相 LINE帳號上線
大阪世博
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
小馬可仕訪日本 為大阪世博菲律賓館揭幕
70
更多編輯台推薦新聞：