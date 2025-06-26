創作者嗨玩a-We二創 文化世博戶外演出台味十足

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（中央社記者王寶兒台北26日電）「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將在8月登場，多國創作者分享吉祥物a-We相關創作，101大樓、九份等台灣地景都入列，文化部則將帶布袋戲、神將等戶外演出節目赴日。

文化部策劃的We TAIWAN日前於社群平台X上發起「a-We創作大會」徵件活動，35名國際創作者以作品響應，可以看見珍珠奶茶、豆花、冰品、鳳梨等美食小吃，以及台北101、九份、天燈等特色地景。而化身成小籠包的a-We、手作a-We與脈脈等，更展現創作者的無限創意。

獲第1名的作品是「想跟a-We一起去的地方」，身在日本大阪的作者吉川，巧妙將台北101、翠玉白菜、金針花、熱氣球等融入台灣地圖中。吉川說，他的用心描繪就是希望傳達台灣豐富的自然與文化魅力，「我也非常期待We TAIWAN的各項節目，8月的活動會帶著a-We娃娃和徽章一起去，請多多指教。」

We TAIWAN活動涵蓋日本梅田新地標Grand Green Osaka內VS.空間、大阪市中央公會堂、中之島及線上線下虛實整合等4大場域；文化部今天公布中之島戶外演出節目，以「萬變氣場」為主題，聚集大型人偶、布袋戲、神將等，將讓觀眾親身感受台灣文化在信仰、傳統、科技中所激盪出的無限可能。

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文化部透過新聞稿表示，戶外展演藉由開放空間特性，以「人性中的科技」為主軸，展現台灣傳統藝術透過當代科技的賦能，帶給國際觀眾前所未有的感官體驗。如新勝景掌中劇團第2代兄弟檔聯手打造的光雕投影布袋戲「伏魔英雄帖之再現白光劍」，並結合九天民俗技藝團演出。

傳統與科技的碰撞外，也規劃對未來的想像，如作品「艾拉－相遇中之島」，將由5名舞者協同操作4.2公尺高的大型偶「艾拉」。自未來穿越而來的小學生艾拉，用畫筆記錄這個世界的文化與自然，並帶回未來與同學分享。（編輯：張雅淨）1140626