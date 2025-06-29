大阪世博帶動外國客入境 行李箱棄置成觀光公害

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（中央社記者戴雅真東京29日專電）2025年世界博覽會（大阪關西世博）帶動訪日遊客人數增加，但也出現更多外國觀光客把行李箱隨意棄置在市區街頭或機場。其實關西機場提供免費回收行李箱的服務，如果行李箱不明原因被棄置在機場，進行安全確認反而更費時費力。

時常前往日本旅遊的台灣觀光客大都知道，在日本丟棄大型垃圾需要付費，行李箱當然屬於這類。若交由旅館業者代為處理，可能會被收上一個行李箱1000日圓（約新台幣200元）的處理費，甚至有的旅館不願意幫忙處理，令人頭大。

日前有台灣人的行李箱出現在東京街頭，被誤認為隨意丟棄垃圾，其他台灣人發上社群媒體公審，掀起軒然大波。事後了解是店家放在門口供人免費拿取，澄清一場誤會，但也顯示台灣人大都理解這項規則，不會做沒有公德心的旅人。然而，並非所有外國觀光客都能遵守禮儀。

產經新聞報導，大阪關西世博等因素帶動訪日客增加，近來接連有行李箱被隨意丟棄在市區或機場，推測多半是觀光客換購新行李箱之後，把不要的舊行李箱隨意丟棄。

大阪南區的難波、心齋橋、道頓堀因為地點便利，聚集許多觀光客愛入住的旅館。然而，從6月中旬開始，街角時而可見被非法丟棄的行李箱，與紙箱等回收雜物擺放在一起。

根據日本政府觀光局統計，今年5月訪日人數達到369萬3000人，其中近半數造訪大阪。大阪觀光局統計，5月的訪問旅客人數比去年同期增加17%，達到146萬2000人。主要是大阪世博開幕後，來自中國、韓國等地的旅客人數增加，創下歷年同期新高。

然而，有不少觀光客到日本大肆購物後，回國前購買大尺寸新行李箱裝伴手禮，將舊行李箱隨意丟棄。

根據經營關西國際機場的關西機場公司統計，去年在機場內發現觀光客隨意棄置的行李箱共有816件。這不僅帶來困擾，也會成為防範恐攻時的安全隱憂，機場對此特別重視。

關西機場從2018年起開始免費回收旅客不要的行李箱，提供再利用服務。如果行李箱不經說明就被隨意丟在機場，會造成安全確認上的麻煩。經統計，去年關西機場回收的舊行李箱僅有524件，遠低於被棄置的行李箱數量。

相關負責人解釋，「再利用的速度，跟不上回收的速度」。此外，為了避免家庭垃圾被混在舊行李箱裡面被丟棄，這項制度並沒有廣為宣傳。

大阪觀光局理事長溝畑宏表示，「早在疫情之前，隨意丟棄行李箱的問題就已經出現」，他認為這是訪日客增加伴隨的必然現象，目前還沒有統計個別旅館處理的行李箱數目。

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不過，如果旅客未經告知就把舊行李箱丟在旅館，業者依規定必須視為「遺失物品」加以保管，如果要處理，業者還必須自行負擔費用。在大阪市，舊行李箱的大型垃圾處理費用為每件200日圓。

溝畑宏表示，觀光公害不僅是行李箱，垃圾增加也成為問題。他坦言，目前尚無有效對策，「行李箱的問題只能仰賴觀光客的禮儀與公德心」。（編輯：唐聲揚）1140629