大阪世博「台灣光譜」 向世界綻奇蹟之島無限創造力

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」即將在8月正式登場，文化部今天公布「台灣光譜」展覽重點內容，融合視覺藝術、傳統工藝、聲音創作及科技創新元素，向世界展現這座奇蹟之島無限創造力。

根據文化部今天發布新聞稿，「台灣光譜」展覽將在大阪梅田Grand Green Osaka館內、由建築師安藤忠雄設計「VS.空間」展演場所及空間展出，內部挑高15公尺、專為投影與沉浸式展演等新媒體為主的空間，對於策展團隊來說，就是一個相當「混融」的挑戰。

新聞稿指出，展覽規劃3大主題區，其中「台灣本色」展區取材台灣前輩藝術家作品，由豪華朗機工、柯智豪、夢想動畫、瓦豆燈光規劃合作，帶領觀眾走進陳澄波、廖繼春、林惺嶽、郭雪湖、陳進、林玉山、許深州等藝術家世界。

「光織自然」展區聚焦台灣染織文化、山海記憶與工藝實踐，展現人與自然共織的創作智慧，包括國家工藝成就獎得主陳景林與馬毓秀的「台灣色譜牆」；陳景林踏尋台灣各地，從大自然取材的「染織工藝牆」與「台灣母親河」；楊偉林從自然環境中汲取靈感的「洄遊」。

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「島嶼聲譜」展區用聲音帶領觀眾穿梭記憶，包括音樂人柯智豪「台灣聲場」將台灣廟宇祭典、颱風過境風雨聲、田野鳥鳴聲與城市喧囂交織成聲音劇場；藝術家李育昇「台灣特有種」神獸裝置，融合視覺與聲音藝術，展現台灣信仰場域；豪華朗機工創作「很難很難｜台日交流版」，以聲光語言觸及情感與記憶，喚起內心深處共鳴。

We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博，8月2日至8月20日展出，相關活動可透過「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan）免費預約。（編輯：陳仁華）1140703